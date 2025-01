Gala Vinh danh & Trao giải WeChoice Awards 2024 đêm tôn vinh những nguồn cảm hứng "Việt Nam tôi đó"

Hành trình truyền cảm hứng một lần nữa khép lại rất trọn vẹn với sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, loạt tiết mục xã hội ý nghĩa và những giây phút vinh danh trang trọng, tôn vinh những câu chuyện tự hào về "Việt Nam tôi đó".

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Sau nhiều năm nhận được sự tin tưởng, quan tâm từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng, WeChoice Awards trở lại cùng thông điệp "Việt Nam tôi đó".

Kể từ những ngày đầu tiên, hành trình truyền cảm hứng đã thu hút sự chú ý đáng kinh ngạc, tạo nên nhiều kỷ lục chưa từng có về sức lan tỏa tới đông đảo khán giả đại chúng. Những con số thống kế trên website chính thức lần lượt xô đổ mọi kỷ lục từng có của giải thưởng. Ngay từ giai đoạn kêu gọi cộng đồng đề cử những niềm cảm hứng phù hợp với chủ đề, WeChoice Awards 2024 đã ghi nhận hơn 111.000 lượt gửi đề cử chỉ trong 13 ngày mở cổng.

Sang giai đoạn bình chọn, cuộc rượt đuổi thứ hạng giữa các đề cử khiến WeChoice Awards 2024 bùng nổ với những lượt truy cập, bình chọn. 80 triệu lượt bình chọn, 55 triệu lượt truy cập, niềm cảm hứng "Việt Nam tôi đó" lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các hạng mục. Chưa từng có tiền lệ, WeChoice ghi nhận 27 đề cử gia nhập "câu lạc bộ" triệu vote đến từ nhiều hạng mục: Nhân vật truyền cảm hứng, MV của năm, E.P/Album của năm, Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Show giải trí của năm, Producer của năm, Rising Artist, Z-Slang (Cụm Từ Lóng Của Năm), BFF - Best Fandom Forever. Đề cử đầu tiên đạt được 4 triệu lượt vote trong lịch sử WeChoice Awards là SOOBIN ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, nhiều đề cử đạt trên 3 triệu vote như Quang Hùng MasterD ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, KINGDOM - FC SOOBIN và Muzik - FC Quang Hùng MasterD ở hạng mục BFF - Best Fandom Forever,...

Đặc biệt, WeChoice Awards 2024 còn chứng kiến một tinh thần rất đáng quý đến từ cộng đồng - những niềm cảm hứng tích cực nào cũng xứng đáng được vinh danh và lan tỏa. Kết hợp giữa hai lĩnh vực là đời sống xã hội và giải trí, WeChoice Awards đã làm được điều mà chưa một giải thưởng thường niên nào thực hiện được. Xuất phát từ việc đến với cổng bình chọn để "góp phiếu bầu" cho thần tượng, nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng, họ ở lại với các đề cử WeChoice Awards lâu hơn vì thật sự xúc động với những câu chuyện đời thường.

Cộng đồng bắt đầu đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ về niềm cảm hứng mà họ thấy thật sự ấn tượng: Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316) với 14 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp ở Làng Nủ; Nhà giáo vĩ đại Nguyễn Xuân Khang - cả đời cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, nhận nuôi 22 học sinh may mắn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra ở Làng Nủ; Trưởng Thôn Ma Seo Chứ làm nên kỳ tích trong cơn lũ dữ của siêu bão Yagi - cứu sống 17 hộ dân thôn Kho Vàng;... Hiệu ứng "người thường có cả triệu người thương" khiến Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 trở thành đề cử đời sống xã hội đầu tiên đạt hơn 1 triệu lượt vote, Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn cũng có tới 5 đề cử đời sống xã hội.

Điều trân quý hơn cả những con số kỷ lục chính là dù cộng đồng quan tâm đến WeChoice Awards vì lý do gì, hay vì ai đi nữa thì cuối cùng cũng đều kết nhau lại, hướng về chung 1 mục đích: Tôn vinh, lan toả, biết ơn những điều tốt đẹp.

Là cột mốc tổng kết toàn bộ hành trình truyền cảm hứng, đêm Gala vinh danh và trao giải được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7, TP.HCM) với rất nhiều sự đón đợi từ cộng đồng và các phương tiện truyền thông. Trên thảm đỏ của lễ trao giải, nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz như Nghệ sĩ Trấn Thành và Ekip phim "Bộ Tứ Báo Thủ", vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, "chị đẹp" Minh Hằng, Hoa hậu Hương Giang, Chi Pu, Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, RHYDER, Pháp Kiều, Neko Lê, Cường Seven, Gill Lê, Xoài Non… Những gương mặt nổi bật nhất đã lộ diện trong trang phục áo dài, tạo nên lễ hội trang phục truyền thống mãn nhãn.

Xuyên suốt chương trình, người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt tiết mục chỉ có thể xuất hiện tại Gala WeChoice Awards. Đó chính là những màn biểu diễn mới lạ, độc đáo và bùng nổ mà không ai có thể đoán trước. Dàn Chị đẹp Minh Hằng, Xuân Nghi, Hoàng Yến Chibi, Ái Phương và Dương Hoàng Yến trong mashup "Cầu vồng lấp lánh" & "Đi giữa trời rực rỡ", dàn Anh tài Tự Long, SOOBIN, Cường 7, Kay Trần, Bùi Công Nam, Duy Nhất, Duy Khánh, Đăng Khôi, Neko Lê, HuyR, Thiên Minh biểu diễn tiết mục do chính "phù thủy âm nhạc" SlimV đảm nhiệm. Bên cạnh đó, các ca khúc trong album WeChoice 2024 như "Cái đẹp", "Đến là đón", "A Ă Â", "Giàu nhất khu phù hoa" hay ca khúc chủ đề "Việt Nam tôi đó" cũng xuất hiện trên sân khấu Gala. Dàn line-up hoành tráng với hơn 50 nghệ sĩ tham gia biểu diễn, nhiều tiết mục lồng ghép chất liệu văn hóa Việt Nam, tạo nên sân khấu âm nhạc đã mắt, đã tai nhất thời gian qua.

Không thể không nhắc đến những con người bình thường, nhỏ bé nhưng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu WeChoice với các tiết mục đến từ câu chuyện của chính họ. Bộ ba "We Give", "We Treo", "We Love" chính là điểm nhấn nổi bật và nhiều cảm xúc nhất, là mảnh ghép hoàn hảo để kể câu chuyện thật đẹp về người Việt, về sự đồng cảm, đoàn kết, về tinh thần tương thân tương ái. "We Love" là tình yêu và những trái tim dũng cảm cứu người trong cảnh hoạn nạn, video clip "We Treo" với chia sẻ của chủ tiệm cơm treo, phở treo san sẻ bữa cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và "We Give" - câu chuyện xúc động của hai bà mẹ ký giấy hiến tạng con mình để đem lại cuộc đời mới cho nhiều người khác.

Với ekip sản xuất gồm những gương mặt "gạo cội" như Tổng Đạo diễn Nguyễn Việt Tú, Giám đốc âm nhạc JustaTee và Giám đốc sáng tạo Phương Vũ, sân khấu Gala WeChoice Awards 2024 là nơi tập trung những gì độc đáo, cảm xúc, và đã tai nhất thời gian qua.

Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất – Nhân vật truyền cảm hứng đã được xướng tên một cách đầy trang trọng và cảm xúc. Hạng mục bao gồm 2 giải thưởng: 5 Đại sứ truyền cảm hứng và Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng. Nếu Top 10 đến từ bình chọn của cộng đồng, thì 5 Đại sứ truyền cảm hứng lại được tìm ra bởi Hội Đồng Thẩm Định là những nhân vật uy tín, có sức ảnh hưởng và có nhiều đóng góp cho xã hội. Hội Đồng Thẩm Định của WeChoice Awards 2024 bao gồm:

- Ông Vương Vũ Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCORP (Đơn vị sáng lập giải thưởng WeChoice Awards).

- Bà Trần Mai Anh – Người sáng lập, điều phối chương trình "Thiện nhân và những người bạn".

- Nghệ sĩ Quyền Linh – Diễn viên, MC, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

- Nhà báo Thu Uyên – Người sáng lập, biên tập và dẫn chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Những nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards, họ có thể là hàng trăm chiến sĩ của Trung đoàn 98 đã cơ động thần tốc và dành trọn ý chí để tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp trong trận sạt lở sau bão Yagi, một nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí nhưng vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới mọi lứa tuổi. Họ cũng có thể là 370 nghìn người trong một group Facebook "cái gì cũng cho, ai xin cũng tặng" dành cho những người cần, một anh trưởng thôn nhanh trí, quyết đoán đã cứu sống cả ngôi làng, hay một nghệ sĩ trẻ nhưng mất 10 năm để tìm lại ánh hào quang đã mất.

Nhưng giữa họ có điểm chung, đó là tinh thần người Việt yêu thương đoàn kết, sẵn sàng sẻ chia, tinh thần sáng tạo, cá tính và nỗ lực đưa Việt Nam ra thế giới. Thật may mắn khi thông qua sự ủng hộ lớn lao của công chúng, WeChoice Awards đã lan tỏa được niềm cảm hứng đẹp đẽ ấy tới cộng đồng.

Năm nay, WeChoice Awards vinh danh Đại sứ thứ 6 - Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, những chiến binh sao vàng vừa giành chức vô địch AFF Cup 2024. Hành trình chinh phục ngôi vương đầy cảm xúc của đội tuyển đã gắn kết hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam, một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của tinh thần "Việt Nam tôi đó". Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VCCorp - Đơn vị tổ chức WeChoice Awards chia sẻ: "WeChoice Awards 2024 không trao giải cho những sự kiện diễn ra sau ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, nếu chúng ta không trao giải thưởng này, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi tin rằng nếu chúng ta đưa Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lên chỉ trong một đêm, chắc chắn chúng ta sẽ có 90 triệu phiếu bầu ngay lập tức. Vì thế chúng tôi, Ban tổ chức và Hội Đồng Thẩm Định quyết định phá lệ, tôn vinh những con người vô cùng xứng đáng, đem lại niềm tự hào, niềm hy vọng cho đất nước chúng ta".

Các cầu thủ đại diện cho đội tuyển có mặt tại đêm Gala bao gồm: Thủ môn Nguyễn Đình Triệu, trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Hoàng Đức. Ngoài ra còn có video đặc biệt của đội trưởng Duy Mạnh và cầu thủ Xuân Son, người đã mang lại nhiều bàn thắng đẹp mắt cho đội tuyển. Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VCCorp, nghệ sĩ Quyền Linh và danh thủ Hồng Sơn trao kỷ niệm chương cho các thành viên đại diện ĐTQG.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như Nhân vật truyền cảm hứng, Giải trí, GenZ Area, WeChoice Awards 2024 có sự xuất hiện của những hạng mục mới mẻ, đa dạng và ý nghĩa hơn. Dự án vì Việt Nam tôi và Đơn vị vững mạnh Việt Nam vinh danh sự cống hiến của các tổ chức, đơn vị, dự án có những đóng góp tích cực tới cộng đồng.

Đáng chú ý là BFF - Best Fandom Forever, một nhóm đề cử hoàn toàn mới thuộc hạng mục GenZ Area. Đây là hạng mục giải thưởng đầu tiên tại Việt Nam dành riêng để tôn vinh các fandom nghệ sĩ Việt, những cộng đồng luôn đồng hành và đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của thần tượng Việt. BFF - Best Fandom Forever không chỉ là "bạn thân", nơi gắn kết giữa người hâm mộ và nghệ sĩ, BFF còn thể hiện được sự phát triển vượt bậc của văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Những cộng đồng này đã góp phần tạo nên một diện mạo sôi động, văn minh, lành mạnh và chuyên nghiệp hơn cho nền giải trí nước nhà.

Hạng mục Trái Tim Dũng Cảm lần đầu xuất hiện tại WeChoice Awards, theo một cách thức rất đặc biệt - không bình chọn mà được ghi nhận và vinh danh bởi cả cộng đồng cho toàn bộ các đề cử xuất hiện tại hạng mục. Với tinh thần lan tỏa những điều tử tế, Hạng mục Trái Tim Dũng Cảm được ra đời nhằm vinh danh những "người hùng" giữa đời thường - những người bình thường nhưng trong lúc nguy cấp nhất đã không màng an nguy của bản thân, đưa tay giúp đỡ đồng bào đang đối diện với lằn ranh sinh-tử.

Cũng trong đêm Gala, dự án WeTreo được công bố với nguồn cảm hứng mãnh liệt xuất phát từ tiệm phở treo, cơm treo. Tổng đạo diễn Việt Tú và nhà báo Trần Mai Anh đã trao biển tượng trưng cho các chủ tiệm như một lời tri ân sâu sắc. Tất cả đều kỳ vọng dự án WeTreo sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi để nhân rộng những sự tử tế.

Có thể nói, WeChoice Awards 2024 là một mùa giải quy tụ những sự mới mẻ. Kỷ lục mới, hạng mục mới và cả một GenZ Area hoàn toàn mới. Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một hạng mục lớn trong WeChoice Awards, GenZ Area đã được phát triển thành một không gian rộng mở hơn mang tên WeYoung! Sở hữu hệ thống giải thưởng bao quát trọn vẹn các xu hướng giới trẻ kết hợp với hoạt động giải trí hấp dẫn là WeYoung Fair và Bắt Tour, WeYoung sôi động, màu sắc và đa dạng đúng chất giới trẻ.

Có thể nói, hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards thêm rực rỡ khi khép lại bằng một đêm lan tỏa trọn vẹn tinh thần "Việt Nam tôi đó". Vượt khỏi khuôn khổ của những lễ trao giải thông thường, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards còn là một sự kiện văn hoá - nghệ thuật, một nguồn cảm hứng, nguồn năng lượng dành cho tất cả chúng ta sau một năm 2024 đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn cảm xúc.

Chúng tôi tin rằng, mỗi Đại sứ, mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện được kể trong hành trình này là một minh chứng cho chúng ta thấy sức mạnh tinh thần và tình yêu thương của người Việt, khiến ta hãnh diện khi đứng trên mảnh đất này, tự hào vì "Việt Nam tôi đó".

KẾT QUẢ TRAO GIẢI WECHOICE AWARDS 2024

6 Đại sứ Truyền cảm hứng gồm:

- Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316)

- Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang

- NSND Tự Long

- "Cô gái sa mạc" Thanh Vũ

- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

- Đội tuyển bóng đá Việt Nam

10 Nhân vật Truyền cảm hứng:

- Nghệ sĩ SOOBIN

- Ca sĩ Quang Hùng MasterD

- Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long

- Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316)

- Nghệ sĩ RHYDER

- Rapper HIEUTHUHAI

- Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang

- Trưởng thôn Ma Seo Chứ

- "Biệt đội" Sài Gòn Xanh

- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Hạng mục Giải trí:

- Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá: SOOBIN

- E.P/Album: Album Bật Nó Lên - SOOBIN

- Ca khúc của năm: Duyên Kiếp Cầm Ca - Binz

- The Producer của năm: Kriss Ngo

- Màn trình diễn bùng nổ: Trống Cơm - Tự Long, SOOBIN, Cường SEVEN - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

- Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật: Bùi Công Nam

- Show giải trí của năm: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

- Phim điện ảnh của năm: Đào, Phở và Piano

Hạng mục GenZ Area

- Dám Mở Lối Riêng: Ninh Dương Story

- Z-Team – Nhóm GenZ tài năng: F.E.D Crew

- Z-Project – Dự án trẻ vì cộng đồng: Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS)

- Z-Slang – Cụm từ lóng của năm: Đỉnh nóc, kịch trần, bay phất phới

- Rising Artist: Dương Domic

- BFF – Best Fandom Forever: KINGDOM – FC SOOBIN

Dự án vì Việt Nam tôi

- Gieo mầm thiện tâm

- CHIN-SU Một triệu bữa cơm có thịt

- Như chưa hề có cuộc chia ly

Đơn vị vững mạnh Việt Nam

- VinFast

- Viettel Group

- Techcombank

Toàn bộ các thông tin về WeChoice Awards sẽ liên tục được cập nhật tại website: www.wechoice.vn và hệ thống các kênh truyền thông chính thức của WeChoice Awards.

