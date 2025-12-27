Gặp chú xe ôm bị lan truyền sai sự thật trên mạng: Tiết lộ về 2 chiếc xe PCX và SH trong nhà

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một chú tài xế xe ôm công nghệ đã lớn tuổi, thường xuyên bị khách huỷ chuyến chỉ vì chạy chiếc xe Wave cũ kỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội cho biết, người tài xế xe ôm công nghệ khoảng 60 tuổi liên tục bị hủy chuyến do đi xe máy Wave cũ. Người tài xế tâm sự rằng: "Hên quá con không hủy chuyến, ngày nay chú bị hủy 4-5 cuốc rồi". Khi được hỏi sao lại bị hủy nhiều như vậy, ông đáp: "Tại người ta thấy trên ứng dụng chú chạy xe Wave, mà cũng có tuổi, nên người ta hủy. Nay khách thích đi xe máy tay gas thôi con ơi".

Câu chuyện về chú xe ôm công nghệ già liên tục bị hủy chuyến nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện "chú tài xế xe ôm công nghệ bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ" lan truyền trên mạng xã hội cách đây ít ngày khiến nhiều người xúc động không phải sự thật.

Trước những chia sẻ đầy chạnh lòng ấy, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc hủy chuyến chỉ vì phương tiện hay tuổi tác là thiếu công bằng, nhất là với những người lao động lớn tuổi vẫn miệt mài mưu sinh. Bên cạnh đó, không ít người tìm cách liên lạc với vị tài xế và ngỏ ý được giúp đỡ để chú có chiếc xe mới yên tâm bám nghề, mưu sinh bằng chính sức lao động của mình.

Ngày 26/12, chúng tôi tìm đến nhà chú Nguyễn Văn Sơn trong câu chuyện “Chú tài xế chạy xe công nghệ bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe Wave cũ”.

Được biết, chú Sơn và gia đình đang sinh sống trong một căn nhà cấp bốn nhỏ, hẹp ở cuối con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Chú Sơn bất ngờ khi hình ảnh của mình bị cắt ghép chia sẻ lên mạng xã hội

Xem những hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày vừa qua, chú Sơn cười xoà cho biết, "chú hoàn toàn không biết ai đã tự ý lấy hình ảnh của mình rồi đăng lên mạng xã hội. Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ. Chỉ đến khi về nhà, chú mới kể lại với bà xã rằng lúc chạy xe có bị huỷ liền 3-4 cuốc gì đó, khiến chú bực quá nên tắt máy, bỏ về luôn. Ngoài chuyện đó ra, chú không hề kể với ai đâu".

Theo chú, nhiều khả năng hình ảnh trên mạng là do người ta ghép lại chứ không phải sự thật. "Chiếc áo của chú còn mới tinh, chứ có như hình đâu. Thực tế, khi chở khách, chú chỉ nói chuyện cho vui, chuyện trên trời dưới đất cho đỡ mệt, chứ không bao giờ khoe khoang hay bàn đến chuyện chạy xe được hay không, vì nói mấy chuyện đó cũng chẳng để làm gì".

Vợ chú Sơn cho biết hai vợ chồng chỉ biết đến câu chuyện đang xôn xao khi con gái gọi về thông báo

Việc hình ảnh bị đưa lên mạng là điều mà cả gia đình chú đều không hề hay biết. Mãi đến khi người em ở Tây Ninh tình cờ thấy, rồi gọi điện báo cho con gái chú, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Vợ chú Sơn kể lại, "Con gái gọi về hỏi mẹ: "Sao ba bị đưa lên mạng vậy?". Trên mạng người ta nói chú chạy xe "wave", trong khi thực tế chú vẫn chạy xe bình thường, sắp về nhà như mọi ngày".

Vợ chú Sơn vừa nói vừa chỉ về chiếc xe máy tay ga dựng ở góc nhà, cho biết một mình chú Sơn hiện có 2 chiếc xe để chạy đi chở khách mỗi ngày. Chú hiện chạy xe PCX, còn một chiếc Honda SH dựng ở nhà.

Vợ chú Sơn cho biết bản thân chú Sơn hiện có đến 2 chiếc xe tay ga

"Trước đó, chú từng mua một chiếc xe SH mới, nhưng chạy chưa được hai ngày thì có khách phàn nàn xe cao quá, đi không tiện, nên chú bán lại. Sau đó ông mua một chiếc xe SH khác chạy được một thời gian thì bắt đầu hư hỏng. Tính đem sửa nhưng chi phí quá mắc, cuối cùng chú quyết định đổi sang xe PCX", vợ chú Sơn kể về hành trình đổi xe của chồng.

Theo chú Sơn cho biết, "chạy xe phải chọn xe ngon, xe xịn thì mới êm, mới bền, chạy lâu dài được. Chứ mấy chiếc xe cũ kỹ, cà tàng, đạp không nổ thì làm sao mà chạy nổi.

Chú cũng nói thêm, gia đình không đến mức thiếu thốn. Xe cộ mua là để chạy cho đàng hoàng, dễ làm ăn, hơn nữa xe đẹp thì khách cũng thích.

Ngoài chạy xe, theo chú Sơn cho biết chiếc SH chú mua để đi chơi chứ không phải chỉ để kiếm tiền. Con cái trong nhà đều đi làm, phụ quán, phụ việc, chỉ có đứa nhỏ nhất là chưa đi làm. Gia đình không giàu sang nhưng cũng đủ sống qua ngày, không phải khổ sở.

Chú Sơn đứng cạnh chiếc PCX được chú sử dụng làm phương tiện chạy xe ôm công nghệ chở khách mỗi ngày

Vợ chú Sơn khẳng định, dù gia đình không giàu có nhưng cũng đủ sống, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. "Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống vẫn còn nhiều người vất vả hơn mình. Trước đây, vợ chồng chú từng làm nghề xây dựng suốt mấy chục năm, nhưng làm ăn thất bại, phải bán nhà cũ rồi chuyển về đây sinh sống. Sau đó vẫn tiếp tục đi làm thêm một thời gian, đến hơn một năm nay mới nghỉ hẳn nghề xây dựng để chuyển sang chạy xe", vợ chú Sơn chia sẻ.

Có tiền, chú để dành một phần lo cho cuộc sống về sau, phần còn lại thì mua sắm xe cộ, đồ đạc theo sở thích. Chú nói đơn giản, chú chỉ thích chạy xe mới, thích cảm giác chạy xe cho êm, cho sướng vậy thôi.

Trước đó, câu chuyện của vị tài xế cũng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, trong đó có cả ca sĩ Đức Phúc. Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn được tặng chiếc xe mới để tài xế công nghệ có thể dễ dàng hơn trong việc mưu sinh.

Gia đình chú Sơn khẳng định dù không giàu có nhưng vợ chồng chú vẫn đủ kinh tế để chi tiêu, trang trải sinh hoạt hàng ngày

Chú Sơn cho biết bản thân chú chỉ thích chạy xe mới, thích cảm giác chạy xe cho êm, cho sướng vậy thôi.

Câu chuyện cũng thu hút sự quan tâm của ca sĩ Đức Phúc. Trưa 25/12, nam ca sĩ cho biết đã trực tiếp đến nhà tài xế Nguyễn Văn Sơn để tìm hiểu sự việc và được xác nhận nội dung lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật hoặc là câu chuyện của người khác nhưng gắn hình ảnh của chú Sơn.

Theo Đức Phúc, gia đình chú Sơn hiện vẫn có công việc để trang trải cuộc sống nên đã từ chối việc nhận xe mới. Kết thúc buổi gặp, nam ca sĩ hỗ trợ học phí cho con cháu của tài xế và lì xì gia đình như một sự động viên, đồng thời khẳng định đây là hành động cá nhân, không kêu gọi quyên góp từ cộng đồng.

Một chiếc xe máy tay ga khác đang được chú Sơn dựng ở góc nhà

Dưới góc nhìn khác, câu chuyện của chú Nguyễn Văn Sơn cũng cho thấy một thực tế không ít nghịch lý trong đời sống lao động hiện nay. Khi mạng xã hội dễ dàng lan truyền thông tin theo cảm xúc, chỉ một vài hình ảnh hay câu chuyện chưa được kiểm chứng đầy đủ cũng có thể khiến một con người bình dị bỗng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo những suy diễn, thương cảm hoặc phán xét trái chiều.

Sau tất cả, điều chú Sơn mong mỏi không phải là sự giúp đỡ hay ồn ào dư luận, mà chỉ là được nhìn nhận đúng với công việc mình đang làm, một người lao động lớn tuổi vẫn còn đủ sức, đủ ý chí để mưu sinh bằng chính đôi tay và tay lái của mình. Câu chuyện khép lại không chỉ để lại nhiều suy ngẫm về sự cảm thông, công bằng dành cho người lao động, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, để lòng tốt không bị đặt nhầm chỗ và sự thật không bị che mờ bởi những cảm xúc vội vàng.