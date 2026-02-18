Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Thứ tư, 10:30 18/02/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Người đi bộ phải thực hiện những quy định gì khi tham gia giao thông đường bộ?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người đi bộ phải thực hiện những quy định sau:

- Phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình;

- Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay;

- Không được vượt qua dải phân cách, đu, bám vào phương tiện giao thông đường bộ đang di chuyển; khi mang, vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền - Ảnh 1.

Người đi bộ phải tuân thủ theo quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Ảnh minh họa: TL

Quy định về trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ

Luật này cũng quy định trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ như sau:

- Trẻ em dưới 07 tuổi khi đi qua đường phải có người lớn dẫn dắt;

- Người khuyết tật sử dụng xe lăn có động cơ hoặc không có động cơ phải đi trên vỉa hè, lề đường và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ;

- Người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết là người khiếm thị;

- Người mất năng lực hành vi dân sự khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt;

- Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 07 tuổi, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự khi đi qua đường.

Người đi bộ bị phạt tiền trong trường hợp nào?

Tại Điều 10 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định việc xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định;

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

- Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;

- Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

2. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Vì sao người đi bộ phải thực hiện đúng quy định giao thông đường bộ?

Việc tuân thủ luật giao thông không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cách tự bảo vệ bản thân hiệu quả nhất.

Người đi bộ là đối tượng yếu thế nhất khi tham gia giao thông theo đó đi đúng phần đường và băng qua đường đúng nơi quy định giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ va chạm.

Việc tuân thủ đèn tín hiệu khi qua đường sẽ giúp các tài xế xe cơ giới chủ động quan sát và nhường đường kịp thời. Khi băng qua đường tùy tiện, các phương tiện phải phanh gấp có thể xảy ra tai nạn, gây ra tình trạng dồn ứ phía sau.

Việc chấp hành đúng luật phản ánh trình độ văn minh của mỗi cá nhân, tạo thói quen tốt cho cộng đồng và là tấm gương cho trẻ em.

Từ 1/1/2025, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiềnTừ 1/1/2025, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

GĐXH - Từ 1/1/2025, người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Người đi bộ phải tập ngay thói quen này nếu không muốn "dính" phạt tiền theo quy địnhNgười đi bộ phải tập ngay thói quen này nếu không muốn 'dính' phạt tiền theo quy định

GĐXH - Từ ngày 1/1/2025, người đi bộ nếu không 'vẫy tay qua đường' sẽ bị nộp phạt từ 150.000 đến 250.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngược đời: Lòng đường cho người đi bộ, vỉa hè thành nơi đỗ xe

Ngược đời: Lòng đường cho người đi bộ, vỉa hè thành nơi đỗ xe

Nằm bất động trên đường sau va chạm với xe máy, người đi bộ tiếp tục bị xe khách cán trúng

Nằm bất động trên đường sau va chạm với xe máy, người đi bộ tiếp tục bị xe khách cán trúng

Từ 1/1/2025, người đi bộ cần nắm rõ những quy định gì khi tham gia giao thông?

Từ 1/1/2025, người đi bộ cần nắm rõ những quy định gì khi tham gia giao thông?

Video: Khoảnh khắc sang đường bất cẩn khiến người đi bộ bị xe máy vượt ẩu tông trúng

Video: Khoảnh khắc sang đường bất cẩn khiến người đi bộ bị xe máy vượt ẩu tông trúng

Video: Qua đường bất cẩn, người đi bộ tử vong thương tâm

Video: Qua đường bất cẩn, người đi bộ tử vong thương tâm

Cùng chuyên mục

Phú quý không vội: 3 con giáp tích lũy tài lộc mạnh, càng lớn tuổi càng dư dả

Phú quý không vội: 3 con giáp tích lũy tài lộc mạnh, càng lớn tuổi càng dư dả

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Với ba con giáp dưới đây, nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu và không bỏ cuộc giữa chừng, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở theo năm tháng.

Năm 2026, các loại giấy phép lái xe không thời hạn nào áp dụng theo luật mới?

Năm 2026, các loại giấy phép lái xe không thời hạn nào áp dụng theo luật mới?

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Giấy phép lái xe không thời hạn được quy định thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ những thông tin liên quan bạn đọc nên tham khảo.

Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa

Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch không chỉ gợi mở về tài năng, ý chí vươn lên trong thời trẻ mà còn báo hiệu cuộc sống hậu vận an nhàn, sung túc và trường thọ.

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Đời sống - 1 ngày trước

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Xem nhiều

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa

Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa

Đời sống
Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top