Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Người đi bộ phải thực hiện những quy định gì khi tham gia giao thông đường bộ?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người đi bộ phải thực hiện những quy định sau:

- Phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình;

- Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay;

- Không được vượt qua dải phân cách, đu, bám vào phương tiện giao thông đường bộ đang di chuyển; khi mang, vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người đi bộ phải tuân thủ theo quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.



Quy định về trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ

Luật này cũng quy định trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ như sau:

- Trẻ em dưới 07 tuổi khi đi qua đường phải có người lớn dẫn dắt;

- Người khuyết tật sử dụng xe lăn có động cơ hoặc không có động cơ phải đi trên vỉa hè, lề đường và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ;

- Người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết là người khiếm thị;

- Người mất năng lực hành vi dân sự khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt;

- Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 07 tuổi, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự khi đi qua đường.

Người đi bộ bị phạt tiền trong trường hợp nào?

Tại Điều 10 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định việc xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định;

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

- Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;

- Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

2. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Vì sao người đi bộ phải thực hiện đúng quy định giao thông đường bộ?

Việc tuân thủ luật giao thông không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cách tự bảo vệ bản thân hiệu quả nhất.

Người đi bộ là đối tượng yếu thế nhất khi tham gia giao thông theo đó đi đúng phần đường và băng qua đường đúng nơi quy định giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ va chạm.

Việc tuân thủ đèn tín hiệu khi qua đường sẽ giúp các tài xế xe cơ giới chủ động quan sát và nhường đường kịp thời. Khi băng qua đường tùy tiện, các phương tiện phải phanh gấp có thể xảy ra tai nạn, gây ra tình trạng dồn ứ phía sau.

Việc chấp hành đúng luật phản ánh trình độ văn minh của mỗi cá nhân, tạo thói quen tốt cho cộng đồng và là tấm gương cho trẻ em.

