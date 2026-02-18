Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền
GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Người đi bộ phải thực hiện những quy định gì khi tham gia giao thông đường bộ?
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người đi bộ phải thực hiện những quy định sau:
- Phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình;
- Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay;
- Không được vượt qua dải phân cách, đu, bám vào phương tiện giao thông đường bộ đang di chuyển; khi mang, vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Quy định về trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ
Luật này cũng quy định trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao thông đường bộ như sau:
- Trẻ em dưới 07 tuổi khi đi qua đường phải có người lớn dẫn dắt;
- Người khuyết tật sử dụng xe lăn có động cơ hoặc không có động cơ phải đi trên vỉa hè, lề đường và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ;
- Người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết là người khiếm thị;
- Người mất năng lực hành vi dân sự khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt;
- Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 07 tuổi, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự khi đi qua đường.
Người đi bộ bị phạt tiền trong trường hợp nào?
Tại Điều 10 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định việc xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
- Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định;
- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;
- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;
- Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;
- Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
2. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.
Vì sao người đi bộ phải thực hiện đúng quy định giao thông đường bộ?
Việc tuân thủ luật giao thông không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cách tự bảo vệ bản thân hiệu quả nhất.
Người đi bộ là đối tượng yếu thế nhất khi tham gia giao thông theo đó đi đúng phần đường và băng qua đường đúng nơi quy định giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ va chạm.
Việc tuân thủ đèn tín hiệu khi qua đường sẽ giúp các tài xế xe cơ giới chủ động quan sát và nhường đường kịp thời. Khi băng qua đường tùy tiện, các phương tiện phải phanh gấp có thể xảy ra tai nạn, gây ra tình trạng dồn ứ phía sau.
Việc chấp hành đúng luật phản ánh trình độ văn minh của mỗi cá nhân, tạo thói quen tốt cho cộng đồng và là tấm gương cho trẻ em.
Phú quý không vội: 3 con giáp tích lũy tài lộc mạnh, càng lớn tuổi càng dư dảĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Với ba con giáp dưới đây, nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu và không bỏ cuộc giữa chừng, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở theo năm tháng.
Năm 2026, các loại giấy phép lái xe không thời hạn nào áp dụng theo luật mới?Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Giấy phép lái xe không thời hạn được quy định thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ những thông tin liên quan bạn đọc nên tham khảo.
Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoaĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch không chỉ gợi mở về tài năng, ý chí vươn lên trong thời trẻ mà còn báo hiệu cuộc sống hậu vận an nhàn, sung túc và trường thọ.
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.
Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đánĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.
Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 TếtĐời sống - 1 ngày trước
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.
Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 TếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.
Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiềnĐời sống
GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.