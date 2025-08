Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone cũ đồng loạt giảm mạnh: iPhone 15 Pro Max rẻ chưa từng có, iPhone 14 Pro Max thấp nhất lịch sử GĐXH - Giá iPhone cũ hiện đang giảm không phanh hàng loạt mẫu hot để chờ đón iPhone 17 sắp ra, đây là cơ hội cực tốt để sắm điện thoại xịn giá bình dân.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất

iPhone 15 các dòng đang được giảm giá.

Giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất và cũng được giảm mạnh nhất tới cả chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max thấp nhất chưa đến 29 triệu đồng, gây áp lực lớn cho đối thủ Galaxy S25 Ultra.

iPhone 15 Pro Max

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn sò, quay chụp top đầu phân khúc.

Giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn hơn của Pro Max nhưng vẫn giữ nguyên các tính năng cao cấp và loạt trang bị xịn sò. Nó rất phù hợp với các bạn có bàn tay nhỏ hoặc người dùng ưa chuộng sự nhỏ gọn nhưng vẫn phải mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng.

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus (trái) và iPhone 15 Pro Max (phải)





iPhone 15 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 15 với màn hình và dung lượng pin lớn hơn. Nếu iPhone 14 Plus là phiên bản Plus đầu tiên còn chưa hoàn thiện thì tới iPhone 15 Plus, Apple đã cải tiến và nâng cấp để so kè với Galaxy S24 Plus.

Giá iPhone 15

iPhone 15 là phiên bản rẻ nhất trong dòng 15. Hiện tại, giá bán của nó đang dao động trong khoảng 15 - 21 triệu đồng, mặc dù không có thiết kế mới như iPhone 16 nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của khách hàng.

Bảng giá iPhone 15 các dòng mới nhất

iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng

iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng

iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng

iPhone 15 Plus - 128GB: 18.890.000 đồng

iPhone 15 Plus - 256GB: 21.990.000 đồng

iPhone 15 - 128GB: 15.190.000 đồng

iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng

iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 các dòng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Apple sẽ chính thức ra mắt dòng iPhone 17 với nhiều cải tiến. Vì vậy, đầu tháng 8 là thời điểm các đại lý bán lẻ xả kho các dòng iPhone cũ để dọn đường cho sản phẩm mới. Trong đó, iPhone 15 là một trong những dòng iPhone cũ hot hit bậc nhất hiện nay.

Nếu iPhone 16 giá vẫn khá cao, iPhone 14 lại bắt đầu lỗi thời thì iPhone 15 vừa sở hữu nhiều công nghệ mới mà giá không quá đắt lại rất được lòng khách Việt.

Với giá bán từ 15 triệu đồng, iPhone 15 vẫn là dòng iPhone quốc dân "ngon - bổ - rẻ" hợp ví khách Việt, trang bị xịn, tính năng hiện đại không thua iPhone 16 quá trình nhưng giá lại "êm" hơn rất nhiều.