Giá vàng hôm nay 19/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (19/10), vào lúc 8h27', giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay đứng im so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên 17/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 19/10, thị trường vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới với diễn biến tích cực. Giá vàng bật tăng mạnh sau khi thị trường mở cửa, nhanh chóng vượt mốc 4.180 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h50 ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết ở mức 4.181,2 USD/ounce (mua vào) và 4.183,2 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu của phiên trước, giá vàng tăng 17,1 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,41%.

Giá vàng thế giới tuần qua mở cửa ở mức 4.193 USD/ounce, có lúc vượt 4.200 USD/ounce nhưng sau đó giảm do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Giá vàng giảm sâu, xuống mức thấp nhất tuần là 4.073 USD/ounce vào thứ Tư sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng cao hơn dự báo.