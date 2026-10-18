Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/10

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua nhưng giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Giá vàng nhẫn có mức giảm khác nhau giữa các thương hiệu trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140 - 143 triệu đồng/lượng; giảm 1,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,5 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng…

Ảnh minh họa.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6–143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng hôm trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,4–143,6 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng 17/10, giá mua vào giảm 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai chiều mua – bán lên tới 5,2 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với mức chênh lệch tại nhiều thương hiệu khác.

Giá vàng thế giới hôm nay, ngày 18/10

Trái ngược với diễn biến giảm của thị trường trong nước, giá vàng thế giới vẫn giữ được vùng giá trên 4.100 USD/ounce khi khép lại tuần giao dịch. Theo số liệu được cung cấp, vàng giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.164,1 USD/ounce, thấp hơn khoảng 27 USD/ounce so với mức chốt tuần trước đó là 4.193 USD/ounce.

Thị trường vàng quốc tế đã trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên gây sức ép lên kim loại quý. Tuy nhiên, đà suy yếu của lợi suất trái phiếu cùng những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hỗ trợ giá vàng phục hồi đáng kể về cuối tuần.