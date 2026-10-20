Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm mạnh bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Theo bảng giá của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), lúc 9h56 ngày 20/10, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng được niêm yết tại TPHCM ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 19/10, giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên hôm qua là 139,3-142,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), rẻ hơn 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Ngày 19/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 21h30 ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.155 USD/ounce, giảm 18 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.168 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu tác động từ hai yếu tố. Giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế sức mua vàng.



