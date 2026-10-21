Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC tiếp tục giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h30', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được giao dịch ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt phiên của phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức kết phiên của phiên giao dịch hôm qua.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 20/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với phiên liền trước. Áp lực còn ở phía trước khi mà giá trong nước cao hơn giá thế giới quy đổi khá nhiều.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,7-141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h52 ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco ở mức 4.117,7 USD/ounce, giảm 6,6 USD/ounce, tương đương 0,16% so với mức tham chiếu. Giá bán ra ở mức 4.119,7 USD/ounce.

Theo biểu đồ Kitco, giá vàng dao động trong khoảng 4.105-4.156 USD/ounce. Sau khi có thời điểm lùi sát mức thấp nhất, kim loại quý hồi phục nhưng vẫn giao dịch dưới ngưỡng 4.120 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.126 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.134 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng giảm 209 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 20/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 20/10 giảm 16 USD (-0,4%) xuống 4.126 USD/ounce.