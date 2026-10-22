Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC tiếp tục giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn xuống sâu và còn đối mặt với áp lực ở phía trước.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (22/10), giá vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức niêm yết ở cuối phiên trước, giao dịch ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 21/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 21/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết ở mức 4.121,7 USD/ounce (mua vào) và 4.123,7 USD/ounce (bán ra), giảm 18,6 USD/ounce, tương đương 0,45% so với mức tham chiếu trước đó.

Biểu đồ Kitco ngày 22/10 cho thấy giá vàng biến động mạnh trong biên độ rộng. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.145 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm, xuống mức thấp nhất 4.104 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên lên tới 41 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.129 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.132 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng giảm 206 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 21/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 21/10 tăng 1,7 USD (+0,04%) lên 4.129 USD/ounce.