Giá vàng hôm nay 23/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm mạnh

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.





Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 138-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,8 triệu đồng/lượng.

So với thời điểm 1 tháng trước, giá vàng miếng tiếp tục nối dài đà giảm. Nếu mua vàng miếng vào ngày 23.9 và bán ra trong phiên giao dịch hôm nay, người mua tại SJC và DOJI lỗ 6,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó, người mua tại Phú Quý lỗ 7,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp đà giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng rẻ hơn 300.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 137,8-141,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên 22/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.020,3 USD/ounce (giá mua vào) và 4.022,3 USD/ounce (giá bán ra), giảm 3,8 USD, tương đương 0,09% so với mức tham chiếu của Kitco.

Lúc 21h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.051 USD/ounce, giảm 91 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.068 USD/ounce.