Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Sáng nay, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở giá 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này vẫn cao hơn thế giới tới gần 30 triệu đồng/lượng.
Đầu giờ sáng 23/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng hạ 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 166,5-169,5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 21/3), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hiện giao dịch ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm mạnh, xuống còn 168-171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng quốc tế sáng nay biến động mạnh. Có thời điểm giá vàng thế giới giao ngay rơi xuống mức 4.337 USD/ounce, sau đó lại hồi phục.
Lúc 8h39' ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.444 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với chốt tuần qua. Sáng 23/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 142,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng giao ngay đã đánh mất hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng. Đầu tuần trước, giá vàng vẫn dao động ổn định quanh vùng 5.000 USD/ounce. Kim loại quý giao dịch trong biên độ hẹp, chủ yếu quanh vùng 4.975-5.040 USD/ounce.
Tới giữa tuần, giá vàng phá vỡ mốc hỗ trợ 4.970 USD/ounce. Chỉ trong vài giờ, thị trường lao dốc hơn 100 USD. Đà giảm tiếp tục gia tăng sau khi dữ liệu PPI của Mỹ cao hơn dự báo.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 19 phút trước
GĐXH - Sáng 23/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 99,5 điểm.
SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 49 phút trước
GĐXH - SUV hạng A Toyota Raize 2026 với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung phiên bản mang phong cách thể thao, đồng thời tiếp tục duy trì lợi thế về giá trong phân khúc.
Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda đẹp sang trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch, rẻ hơn SH Mode, Air Blade khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda sở hữu thiết kế cực thể thao, trang bị hiện đại với phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch cực sắc nét.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 4 xã mới: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thường Tín cũ liên tục ấm nóng.
23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc) thuộc nhóm 3 có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh có thời hạn buộc hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.
Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, đi 170 km/lần sạc, tốc độ 100 km/h rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH cực hợp với chị emGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện mini giá từ 199 triệu đồng đang gây chú ý tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn, tầm hoạt động khoảng 170 km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 22/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.
iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone cũ với chi phí tiết kiệm và dùng được lâu dài, đây lựa chọn sáng giá nhất phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau để bạn dễ dàng cân nhắc.
Giá sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam hiện nay: Chỉ từ 340 triệu đồng, chỉ ngang Kia Morning: Toyota Vios, Honda City còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B tại Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ chi phí sở hữu hợp lý và tính thực dụng cao.
Tỷ giá USD/VNĐ hôm nay (21/3): Thế giới và 'chợ đen' cùng tăngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 21/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.085 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,27%, lên 99,50 điểm.
Cận cảnh xe ga 125cc giá 18,5 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha gây xôn xao thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã được bắt gặp tại đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode, giá bán thậm chí rẻ hơn cả Vision.