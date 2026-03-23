Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều

Sáng nay, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở giá 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này vẫn cao hơn thế giới tới gần 30 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 23/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng hạ 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 166,5-169,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 21/3), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hiện giao dịch ở mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm mạnh, xuống còn 168-171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng quốc tế sáng nay biến động mạnh. Có thời điểm giá vàng thế giới giao ngay rơi xuống mức 4.337 USD/ounce, sau đó lại hồi phục.

Lúc 8h39' ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.444 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với chốt tuần qua. Sáng 23/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 142,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng giao ngay đã đánh mất hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng. Đầu tuần trước, giá vàng vẫn dao động ổn định quanh vùng 5.000 USD/ounce. Kim loại quý giao dịch trong biên độ hẹp, chủ yếu quanh vùng 4.975-5.040 USD/ounce.

Tới giữa tuần, giá vàng phá vỡ mốc hỗ trợ 4.970 USD/ounce. Chỉ trong vài giờ, thị trường lao dốc hơn 100 USD. Đà giảm tiếp tục gia tăng sau khi dữ liệu PPI của Mỹ cao hơn dự báo.