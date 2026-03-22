Giá vàng hôm nay 22/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.
Giá vàng hôm nay trong nước
Chốt phiên giao dịch tuần, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
So với chốt phiên giao dịch tuần trước (15/3), giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều.
Trong khi đó, DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
So với chốt phiên giao dịch tuần trước (15.3), giá vàng miếng SJC tại DOJI giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều.
Nếu mua vàng miếng SJC vào phiên 15.3 và bán ra vào phiên hôm nay (22.3), người mua tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và DOJI lỗ 14,6 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,1-171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 11,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với một tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 11,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với một tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Nếu mua vàng nhẫn vào phiên 15/3 và bán ra vào phiên hôm nay (22/3), người mua tại DOJI và Phú Quý cùng lỗ 14,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.490,2 USD USD/ounce, giảm 527,5 USD so với một tuần trước. Như vậy chỉ sau hai tuần, giá vàng đã giảm tới 681,8 USD/ounce.
Thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với xu hướng giảm chiếm ưu thế. Giá vàng giao ngay giảm hơn 1,7% trong phiên gần nhất và ghi nhận mức sụt giảm hơn 8% trong cả tuần. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Áp lực bán đang chi phối thị trường.
Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc xung đột liên quan tới Iran tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giá dầu duy trì ở mức cao và làm gia tăng rủi ro lạm phát.
