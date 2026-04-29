Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an thành phố đã kịp thời có mặt, can thiệp và hỗ trợ một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại khu vực phường Bạch Mai.

Hồi 01h15' ngày 26/4/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai, phường Bạch Mai.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện chị N.T.K.D (SN 1991) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn.

Qua xác minh ban đầu, chị D cho biết bị chồng là Đ.V.H hành hung, đe dọa nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã kịp thời trấn an, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời khống chế đối tượng Đ.V.H và đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đ.V.H tại trụ sở Công an. Ảnh: CACC

Hành vi bạo hành vợ bị xử lý thế nào?

Theo Điều 37 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng bị xử lý như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hành hạ, ngược đãi như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

b) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Người có hành vi bạo lực gia đình không kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị trong trường hợp người bị bạo lực gia đình cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc người bị bạo lực gia đình trong thời gian người bị bạo lực gia đình điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình từ chối.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, trừ trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phải là tài sản riêng của người thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2; các điểm a và b khoản 3 Điều này;

b) Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bạo hành vợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải xin lỗi công khai người bị bạo hành khi có yêu cầu; đồng thời chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị bạo hành.