Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi
GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Hành hạ vợ, con". Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.
Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) có hành vi trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể cháu T.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Hành hạ vợ, con".
Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 22/2/2026 đã 04 lần đánh, hành hạ con và vợ là chị Nguyễn Thị T (33 tuổi) đang mang thai.
Được biết, Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
