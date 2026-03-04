Mới nhất
Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Thứ tư, 08:02 04/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Hành hạ vợ, con". Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Văn Minh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) có hành vi trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể cháu T.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Hành hạ vợ, con".

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi - Ảnh 2.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T do bị bố đẻ đánh. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 22/2/2026 đã 04 lần đánh, hành hạ con và vợ là chị Nguyễn Thị T (33 tuổi) đang mang thai.

Được biết, Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi - Ảnh 3.Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi - Ảnh 4.Hành hạ vợ con có thể bị giám sát điện tử

GĐXH - Theo dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất hình phạt áp dụng giám sát điện tử với người hưởng án treo về hành vi phạm tội đua xe trái phép; hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu...

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng

Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng

Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.

Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải

Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm 1 khách sạn 5 sao tại Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.

