Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh đoạt giải Đặc biệt trong cuộc thi âm nhạc Trung Quốc

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh bước vào sự nghiệp ca hát kể từ 2017 khi tham gia The Voice. Sở hữu ngoại hình thư sinh, giọng nói trầm ấm và nam tính song Trần Tùng Anh lại có khả năng hát giọng nữ ngọt ngào và cao vút. Nhiều khán giả đánh giá Trần Tùng Anh có khả năng hát giọng nữ cao nhất so với các nam ca sĩ hát giọng nữ hiện nay ở Việt Nam. Đó chính là lý do khiến anh chàng sinh năm 1995 đến từ Bắc Giang từng làm cho các vị huấn luyện viên của sân chơi “The Voice 2017” sửng sốt và dành không ít lời tán dương khi chứng kiến những màn trình diễn độc đáo của anh trên sân khấu.