Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 9 người chết: Nhân chứng kể phút sinh tử
Trận lốc xoáy quét qua địa bàn tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 29/9 đã làm nhiều ngôi nhà sập đổ tan hoang, 9 người tử vong. Người dân trong vùng bị ảnh hưởng vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy.
XEM CLIP:
Theo thống kê ban đầu, trận giông lốc đã khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương. Ngoài ra, 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 53 cột điện bị gãy đổ…
Ông Lương Văn Khuyênh (80 tuổi, trú thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất) cho biết, khoảng 5h ngày 29/9, khi ông cùng vợ đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động rầm rầm.
Chỉ ít phút sau, gian nhà ngoài bị tốc mái, ngói vỡ rơi lả tả xuống sàn, bàn ghế bị hất đổ, đồ đạc bay tứ tung, giường ngủ cũng bị sập. Không lâu sau đó, cửa chính bị gió giật tung, văng vào gian trong nhưng may mắn không trúng ai.
Ngôi nhà của ông Khuyênh bị tốc mái, còn nhà của người con trai ở sát bên bị sập hoàn toàn.
“Khi giông lốc ập đến, tôi và vợ hoảng sợ tột độ, chỉ biết nép chặt vào góc nhà. Thường ngày, tôi ngủ ở gian nhà ngoài, nhưng tối qua nghe tin bão nên vào gian trong. Gian này cũng bị tốc mái nhưng may mắn không sập, nhờ vậy vợ chồng tôi thoát nạn. Đến giờ nghĩ lại, tay chân tôi vẫn còn run rẩy. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay nhà cửa tan hoang, vợ chồng tôi lâm cảnh ‘màn trời chiếu đất’, chẳng biết xoay sở ra sao”, ông Khuyênh nghẹn giọng.
Ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi, thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) kể, khi đang nằm thì bất ngờ nghe gió rít mạnh, cửa nhà bị giật liên hồi. Chỉ trong tích tắc, mái ngói bị cuốn phăng, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Quá hoảng sợ, ông vội chạy ra hiên tìm chỗ trú.
“Sau khi mái nhà tốc, cửa bị bung, tôi sợ quá chạy ra hiên quan sát rồi tiếp tục chạy sang nhà con trai phía trước để trú. Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng đến mức tôi nghĩ không biết mình có thoát được không, may mắn là cuối cùng vẫn bình an”, ông Thủ nhớ lại.
Cách đó không xa, ông Hà Ngọc Toản (SN 1957) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng gia đình vừa trải qua.
“Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy. Khi lốc xoáy quét qua, tôi có cảm giác cả ngôi nhà rung chuyển. Ở trong nhà mà sợ hãi tột độ, tôi chỉ biết nhắm mắt, cầu mong gió qua nhanh. Ngay sau đó, nhà tôi mất điện, tôi phải dùng máy phát để duy trì máy thở oxy cho mẹ già 90 tuổi", ông Toản chia sẻ.
Căn nhà của ông Trần Hà Chính (SN 1973, trú thôn An Lạc, xã Quỹ Nhất) cũng bị hư hại nặng. Cơn lốc quét qua làm cửa kính vỡ vụn, cửa gỗ lim ở tầng 2 bị hư hỏng, các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà bị cuốn bay. Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong trong trận giông lốc.
Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháuĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.
Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.
3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH – Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/9 đến 5/10/2025, đây là những con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ đạt thành công và "về đích" viên mãn.
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 10/2025Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Quy định mới về mức đóng BHYT đối với quân nhân và người lao động Bộ Quốc phòng, 3 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025.
Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào CaiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 29/9, xe ô tô con trong lúc di chuyển qua khu vực đường đèo ở phường Sapa (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ bị đất đá từ trên sườn núi sạt xuống văng trúng, khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực sâu.
Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sangĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự nhanh nhạy, kiên trì và biết tận dụng tốt các mối quan hệ, những con giáp dưới đây thường sớm bứt phá và gặt hái thành công vượt trội về tài chính.
Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) khi có nguyện vọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 207/2025/NĐ-CP, từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng.
Nhiều người mừng thầm: Từ ngày 1/10/2025, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/10/2025, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025.
Tháng sinh Âm lịch của người nghĩa khí, hết lòng vì bạn bèĐời sống
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này thường có nhiều bạn bè tốt, được quý nhân nâng đỡ và gặt hái thành công trong sự nghiệp.