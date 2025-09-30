Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 9 người chết: Nhân chứng kể phút sinh tử

XEM CLIP:





Cơn lốc xoáy quét qua tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng ngày 29/9 để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê ban đầu, trận giông lốc đã khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương. Ngoài ra, 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 53 cột điện bị gãy đổ…

Ông Lương Văn Khuyênh (80 tuổi, trú thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất) cho biết, khoảng 5h ngày 29/9, khi ông cùng vợ đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động rầm rầm.

Chỉ ít phút sau, gian nhà ngoài bị tốc mái, ngói vỡ rơi lả tả xuống sàn, bàn ghế bị hất đổ, đồ đạc bay tứ tung, giường ngủ cũng bị sập. Không lâu sau đó, cửa chính bị gió giật tung, văng vào gian trong nhưng may mắn không trúng ai.

Ngôi nhà của ông Khuyênh bị tốc mái, còn nhà của người con trai ở sát bên bị sập hoàn toàn.

“Khi giông lốc ập đến, tôi và vợ hoảng sợ tột độ, chỉ biết nép chặt vào góc nhà. Thường ngày, tôi ngủ ở gian nhà ngoài, nhưng tối qua nghe tin bão nên vào gian trong. Gian này cũng bị tốc mái nhưng may mắn không sập, nhờ vậy vợ chồng tôi thoát nạn. Đến giờ nghĩ lại, tay chân tôi vẫn còn run rẩy. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay nhà cửa tan hoang, vợ chồng tôi lâm cảnh ‘màn trời chiếu đất’, chẳng biết xoay sở ra sao”, ông Khuyênh nghẹn giọng.

Ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi, thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) kể, khi đang nằm thì bất ngờ nghe gió rít mạnh, cửa nhà bị giật liên hồi. Chỉ trong tích tắc, mái ngói bị cuốn phăng, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Quá hoảng sợ, ông vội chạy ra hiên tìm chỗ trú.

“Sau khi mái nhà tốc, cửa bị bung, tôi sợ quá chạy ra hiên quan sát rồi tiếp tục chạy sang nhà con trai phía trước để trú. Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng đến mức tôi nghĩ không biết mình có thoát được không, may mắn là cuối cùng vẫn bình an”, ông Thủ nhớ lại.

Cách đó không xa, ông Hà Ngọc Toản (SN 1957) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng gia đình vừa trải qua.

“Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy. Khi lốc xoáy quét qua, tôi có cảm giác cả ngôi nhà rung chuyển. Ở trong nhà mà sợ hãi tột độ, tôi chỉ biết nhắm mắt, cầu mong gió qua nhanh. Ngay sau đó, nhà tôi mất điện, tôi phải dùng máy phát để duy trì máy thở oxy cho mẹ già 90 tuổi", ông Toản chia sẻ.

Căn nhà của ông Trần Hà Chính (SN 1973, trú thôn An Lạc, xã Quỹ Nhất) cũng bị hư hại nặng. Cơn lốc quét qua làm cửa kính vỡ vụn, cửa gỗ lim ở tầng 2 bị hư hỏng, các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà bị cuốn bay. Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong trong trận giông lốc.