Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Dù là tiểu thương đang hối hả dọn dẹp mặt bằng để về ăn bữa cơm tất niên sớm, hay người mua đang rạng rỡ vì chọn được một gốc cây ưng ý với giá hời, tất cả đều đang cùng nhau dệt nên một không khí Tết Hà Nội thật nồng nàn, tươi vui và đầy ắp sự gắn kết.