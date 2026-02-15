Mới nhất
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Chủ nhật, 20:00 15/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 1.

Chiều ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), không khí tại các chợ hoa trên địa bàn TP Hà Nội trở nên tấp nập lạ thường khi dòng người ùn ùn đổ về để chọn mua những chậu cây cảnh cuối cùng cho gia đình.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại khu vực chợ hoa trên đường Lê Văn Lương (phường Hà Đông), sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của quất và muôn vàn màu sắc của các loài hoa lan quyện hòa vào nhau, tạo nên một không gian rực rỡ dưới ánh nắng chiều.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 3.

Tiếng cười nói, tiếng mặc cả rôm rả xen lẫn tiếng còi xe hối hả tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của ngày giáp Tết, nơi ai nấy đều tất bật nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui mong đợi.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, vì chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều tiểu thương hiện đã bắt đầu treo biển "xả hàng về nghỉ Tết sớm" với mức giảm giá mạnh từ 30% đến 50%.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 5.

Trong đó, các loại quất mini đồng giá từ 20.000 đồng/chậu đặc biệt hút khách nhờ giá rẻ, dễ vận chuyển.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 6.

Đối với các loại đào cành, giá cũng giảm mạnh chỉ còn từ 70 - 120 ngàn đồng.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 7.

Không chỉ đào, quất, nhiều loại cây, hoa khác chơi Tết cũng được người bán hạ giá mạnh với mức giảm ít nhất 30%.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 8.

Đến chiều muộn 28 tháng Chạp, cây cảnh, hoa chơi Tết, nhất là đào, quất trên tuyến đường Lê Văn Lương vẫn còn khá nhiều, thu hút rất đông người dân đổ về mua sắm.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 9.

Càng về cuối ngày, không khí sắm sửa lại càng thêm phần khẩn trương nhưng không kém phần náo nức.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 10.

Những chậu hoa, cây cảnh rực rỡ nối đuôi nhau trên những chiếc xe máy len lỏi qua từng con phố, mang theo hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà - Ảnh 11.

Dù là tiểu thương đang hối hả dọn dẹp mặt bằng để về ăn bữa cơm tất niên sớm, hay người mua đang rạng rỡ vì chọn được một gốc cây ưng ý với giá hời, tất cả đều đang cùng nhau dệt nên một không khí Tết Hà Nội thật nồng nàn, tươi vui và đầy ắp sự gắn kết.

Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi TếtHà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

GĐXH - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại "thủ phủ" đào Nhật Tân (TP Hà Nội), sắc thắm của hoa đào đã bắt đầu nhuộm hồng cả một vùng, báo hiệu một mùa vụ được mùa, được giá.

