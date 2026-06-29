Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Dự án độc lạ
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong số hơn 3.500 loài, muỗi vằn chính là vật trung gian lây truyền nhiều căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, Zika và Chikungunya, khiến hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm.
Nhóm phát triển chương trình Debug của Google nhận định, phần lớn các bệnh do muỗi truyền hiện vẫn chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng chống truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế.
Việc phun thuốc trừ sâu không mang tính bền vững do muỗi đang dần tiến hóa để kháng thuốc, đồng thời hóa chất có nguy cơ gây độc hại cho môi trường sống. Cùng với đó, việc khơi thông vũng nước đọng cũng khó giải quyết triệt để vì con người không thể xác định hết mọi ngóc ngách mà muỗi có thể chọn làm ổ đẻ trứng.
Để giải quyết bài toán này, dự án Debug được triển khai với triết lý đột phá là dùng côn trùng tốt để tiêu diệt côn trùng xấu, thông qua việc đưa hàng triệu con muỗi "vô sinh" vào tự nhiên để triệt hạ các quần thể mang mầm bệnh.
Ứng dụng công nghệ để... diệt muỗi
Giải pháp cốt lõi của dự án là sử dụng muỗi đực nhiễm Wolbachia – một loại vi khuẩn tồn tại sẵn trong tự nhiên. Cơ chế triệt tiêu bầy đàn diễn ra vô cùng tự nhiên, bắt đầu từ việc thả lượng lớn muỗi đực mang vi khuẩn Wolbachia vào môi trường. Những con muỗi đực này sau đó sẽ tìm kiếm và giao phối với muỗi cái hoang dã. Hệ quả là trứng do muỗi cái đẻ ra sau quá trình giao phối sẽ hoàn toàn không thể nở, từ đó làm suy giảm nghiêm trọng và dần xóa sổ quần thể muỗi tại khu vực đó.
Các nhà nghiên cứu thuộc dự án Debug nhấn mạnh rằng kỹ thuật này sử dụng vi khuẩn có sẵn trong tự nhiên, hoàn toàn không dùng đến hóa chất, chất độc và không can thiệp biến đổi gene. Đặc biệt, do đặc tính sinh học tự nhiên là chỉ có muỗi cái mới đốt người, các chuyên gia khẳng định việc thả hàng chục triệu con muỗi đực sẽ tuyệt đối không làm gia tăng nguy cơ bị muỗi đốt cho người dân bản địa.
Sự khác biệt của chiến dịch này nằm ở sức mạnh công nghệ từ Google. Tập đoàn cho biết sẽ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống robot để tự động hóa toàn bộ các khâu, từ việc nhân giống, phân loại để tách biệt chính xác muỗi đực và muỗi cái, cho đến khâu thả muỗi. Sự can thiệp của công nghệ tiên tiến giúp dự án đạt được quy mô khổng lồ với độ chính xác cao, bảo đảm kế hoạch mang lại hiệu quả tối ưu nhất.
Theo tờ New York Post, đề xuất của Google hiện đang trong quá trình được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) thẩm định. EPA sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp từ công chúng cho đến hết ngày 5/6 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp phép thử nghiệm. Hiện tại, địa điểm thả muỗi chi tiết tại hai tiểu bang California và Florida vẫn chưa được công bố chính thức.
Nguồn: Tổng hợp
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