Hà Nội: Không đủ điều kiện PCCC vẫn mở cửa đón khách, quán QT Billiards Club đang coi thường tính mạng khách hàng?

Chưa đảm bảo PCCC, quán QT Billiards Club ở Cầu Giấy vẫn mở cửa đón khách vui chơi GĐXH - Quán QT Billiards Club thuộc Công ty CP QT Billiards Việt Nam nằm tại tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) vẫn mở cửa hoạt động dù đã bị đình chỉ do chưa đảm bảo PCCC.

Quán QT Billiards Club vẫn đang mở cửa hoạt động

Liên quan đến sự việc quán QT Billiards Club thuộc Công ty CP QT Billiards Việt Nam nằm tại tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đình chỉ do chưa đảm bảo điều kiện PCCC vẫn mở cửa, ngày 31/7/2024, theo ghi nhận của PV, đơn vị này vẫn tiếp tục mở cửa đón khách.



Tại thời điểm ghi nhận của PV, khu vực quầy lễ tân ở tầng 1 trong quán QT Billiards số 94 Hoàng Quốc Việt, hàng loạt xe máy của khách đỗ xếp hàng dài. Sâu bên trong, tại các bàn bi- a từ tầng 1 đến tầng 2, điện sáng khắp nơi. Hàng chục khách hàng đang hăng say chơi bi- a. Khoảng 10 nhân viên của quán được phân công nhiệm vụ ngồi ở cạnh các bàn, chờ khách chơi hết ván sẽ xếp bi.

Mặc dù cơ sở này chưa đảm bảo PCCC, đã bị Công an quận Cầu Giấy đình chỉ hoạt động nhưng luôn trong tình trạng đông khách chơi. Trong trường hợp rủi ro, xảy ra cháy nổ sẽ đặc biệt nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng của nhiều người. Đáng chú ý, phần lớn khách chơi đều hút thuốc lá, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Quán QT Billiards Club thuộc Công ty CP QT Billiards Việt Nam nằm tại tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt.

Phường "than" cần phải cắt điện

Trước đó, ngày 24/7/2024, tại buổi làm việc với PV, bà Phan Thị Hải Yến - Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho biết, toàn bộ khu vực tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt đã bị đình chỉ PCCC. Đồng thời, UBND phường và Công an phường Nghĩa Đô đã tiến hàng rào chắn và dán thông báo các cơ sở vi phạm PCCC ở khu vực tòa nhà nêu trên.

Cũng tại buổi làm việc, PV đặt câu hỏi liên quan đến quán QT Billiards Club đang mở cửa hoạt động, bà Yến giải thích: "Nguồn đất (khu đất số 94 Hoàng Quốc Việt) ngày xưa thuộc về 13 hộ xã viên, ban đầu do một công ty thuê lại nhưng sau đó đơn vị này hủy hợp đồng và thông báo dừng hoạt động. Quận Cầu Giấy đã có thông báo cắt điện nên các hộ đang có đơn kiến nghị gửi UBND phường và Công an quận để được hướng dẫn khắc phục hệ thống PCCC. Tiến tới, phường sẽ mời công an và các hộ dân họp bàn khắc phục PCCC. Nếu như Công an quận Cầu Giấy không có hướng khắc phục PCCC thì khu vực trên vẫn sẽ bị đình chỉ hoạt động và cắt điện.

Toàn bộ khu vực số 94 Hoàng Quốc Việt (trong đó có quán QT Billiards Club) đều vi phạm PCCC. Công an quận đã ra quyết định đình chỉ PCCC và địa phương thực hiện giám sát. Trước đó, UBND phường đã dựng barie và dán thông báo ở khu vực bị đình chỉ nhưng sau khi công ty thuê đất chuyển đi và các hộ dân có đơn kiến nghị nên chưa xử lý".

Khu để xe của khách và quầy thu ngân của quán QT Billiards Club.

Liên quan đến việc hàng rào barie không còn ở khu vực bị đình chỉ, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho hay: "Chắc phía công an họ thu về để thực hiện các việc khác. Còn việc quán đang hoạt động phải chờ xong buổi họp đưa ra phương án khắc phục xem như nào thì mới có hướng xử lý".

"Muốn đơn vị dừng hoạt động thì chỉ có cắt điện. Lúc phường ra kiểm tra họ đóng cửa, khi phường về thì họ lại mở, không thể nào xử lý được. Phường cũng đã có văn bản yêu cầu bên điện lực cắt điện. Chúng tôi sẽ trao đổi với đồng chí Trưởng Công an phường để giám sát" - bà Yến cho biết thêm.

Cần xử lý nghiêm theo quy định

Ngày 24/5/2024, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ký công văn số 811 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn.

Dù chưa đảm bảo PCCC nhưng bên trong quán luôn đông người chơi.

Văn bản Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND quận về xử lý các cơ sở đã tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

UBND các phường tổ chức thông báo công khai các cơ sở vi phạm đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo điều kiện PCCC đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm...

"Trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động, kịp thời có biện pháp xử lý triệt để theo quy định, phát huy vai trò các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác nắm bắt tình hình và giám sát" - văn bản do ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký nhấn mạnh.

Để đảm bảo cho sức khoẻ, tính mạng người dân và các tính chất nghiêm minh của pháp luật cùng với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, thiết nghĩ các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý dứt điểm cơ sở vi phạm này để không có thêm trường hợp hỏa hoạn đáng tiếc nào xảy ra.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm video đang được quan tâm: