Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào tối ngày 9/3, Công an phường Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo khẩn cấp của một hộ dân trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp. Theo trình báo, tài sản bị mất là một chiếc két sắt bên trong chứa rất nhiều vàng và trang sức, tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Quang Trường. Ảnh: CAHN

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án với giá trị tài sản lớn, Công an phường Cầu Giấy đã lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội để phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/3, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Quang Trường (SN 2002; trú tại xã Kim Động, tỉnh Ninh Bình).

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi đột nhập và bê được chiếc két sắt về phòng trọ, đối tượng đã tìm cách phá két để chiếm đoạt tài sản bên trong.

Sau đó, Trường mang một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ mang đi bán lấy tiền trả nợ và chuộc lại xe máy đang cầm cố.

Hiện tại, Công an phường Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.