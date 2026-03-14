Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

Thứ bảy, 15:03 14/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào tối ngày 9/3, Công an phường Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo khẩn cấp của một hộ dân trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp. Theo trình báo, tài sản bị mất là một chiếc két sắt bên trong chứa rất nhiều vàng và trang sức, tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Quang Trường. Ảnh: CAHN

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án với giá trị tài sản lớn, Công an phường Cầu Giấy đã lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội để phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/3, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Quang Trường (SN 2002; trú tại xã Kim Động, tỉnh Ninh Bình).

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi đột nhập và bê được chiếc két sắt về phòng trọ, đối tượng đã tìm cách phá két để chiếm đoạt tài sản bên trong.

Sau đó, Trường mang một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ mang đi bán lấy tiền trả nợ và chuộc lại xe máy đang cầm cố.

Hiện tại, Công an phường Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hơn 2 năm lẩn trốn qua nhiều quốc gia từ Châu Âu đến Đông Nam Á, Nguyễn Quang Dũng – đối tượng giả danh Thiếu tướng Quân đội để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng – đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vận động thành công từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Toán (SN 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội, một thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Ánh Dương (SN 1978, Hà Nội) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án 14 năm tù về hành vi lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân, với "chiêu" hứa hẹn mua xe máy giá rẻ.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố nguyên giám đốc cùng kế toán, thủ quỹ của Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên để điều tra về hành vi lập khống hồ sơ thanh quyết toán.

Pháp luật

GĐXH - Lấy trộm 3 cây vàng của người họ hàng, Thân Văn Nam (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
