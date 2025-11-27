Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Công an xã Hải Lạng (tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 2002, trú tại thôn Hạ, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 16/11, Công an xã Hải Lạng nhận được trình báo của người dân về việc rạng sáng cùng ngày tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần (thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng) phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức.

Ngay khi phát hiện sự việc, người trông coi đền cùng một số người dân đã đến hiện trường để ngăn chặn, bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng phát hiện có người đến nên bỏ lại toàn bộ tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hải Lạng đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/11, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Mạnh. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Liên quan đên vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị người dân cần nêu cao cảnh giác trước hoạt động của tội phạm; không được chủ quan, lơ là trong quản lý tài sản. Khi có sự việc xảy ra cần trình báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản.

Hành động bất thường của nam sinh dùng búa phá két sắt lấy vàng mang bán sau khi bị thao túng tâm lý GĐXH - Mặc dù đã được bố mẹ khẳng định kẻ gọi điện giả danh công an là lừa đảo, nhưng nam sinh vẫn tin theo đối tượng. Sau đó, kẻ giả danh thực hiện chiêu thao túng tâm lý chỉ cách nạn nhân phá két sắt gia đình lấy vàng mang bán để chuyển cho chúng.



