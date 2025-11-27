Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng
GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Công an xã Hải Lạng (tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 2002, trú tại thôn Hạ, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào ngày 16/11, Công an xã Hải Lạng nhận được trình báo của người dân về việc rạng sáng cùng ngày tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần (thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng) phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức.
Ngay khi phát hiện sự việc, người trông coi đền cùng một số người dân đã đến hiện trường để ngăn chặn, bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng phát hiện có người đến nên bỏ lại toàn bộ tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hải Lạng đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, truy tìm đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/11, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Mạnh. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Liên quan đên vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị người dân cần nêu cao cảnh giác trước hoạt động của tội phạm; không được chủ quan, lơ là trong quản lý tài sản. Khi có sự việc xảy ra cần trình báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản.
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.
GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.
GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.
GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.
GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.
GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.
GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.
