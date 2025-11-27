Mới nhất
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Thứ năm, 19:02 27/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Công an xã Hải Lạng (tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 2002, trú tại thôn Hạ, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 16/11, Công an xã Hải Lạng nhận được trình báo của người dân về việc rạng sáng cùng ngày tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần (thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng) phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức.

Ngay khi phát hiện sự việc, người trông coi đền cùng một số người dân đã đến hiện trường để ngăn chặn, bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng phát hiện có người đến nên bỏ lại toàn bộ tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hải Lạng đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/11, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Mạnh. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Liên quan đên vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị người dân cần nêu cao cảnh giác trước hoạt động của tội phạm; không được chủ quan, lơ là trong quản lý tài sản. Khi có sự việc xảy ra cần trình báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản.

Đức Tùy
