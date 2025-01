Hai câu nói truyền cảm hứng cho triệu phụ nữ của nữ chính phim 'Sex and the City'

Samantha Jones, một trong những nữ chính của bộ phim nổi tiếng "Sex and the City", nổi bật với sự bản lĩnh, tính cách can đảm, quyến rũ như một nữ chiến binh.

Những quan điểm rất chân thật của cô về tình yêu, tình dục cũng khiến nhiều chị em phải khâm phục, đặc biệt là hai câu nói truyền cảm hứng dưới đây:

1. "Tôi 52 tuổi rồi và tôi sẽ khiến chiếc váy này trở nên lộng lẫy"

Thật vậy, lão hóa là một quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi, song lão hóa không có nghĩa là bạn không thể đẹp theo tuổi của mình.

Ăn mặc phù hợp với lứa tuổi là một điều vô cùng quan trọng cho chính bản thân cũng như địa vị xã hội của bạn.

Một gu thời trang tốt sẽ không bị giới hạn bởi tuổi tác nhưng mỗi lứa tuổi lại phù hợp với những trang phục nhất định.

Đã quá tứ tuần không có nghĩa là bạn không thể diện những bộ đầm lộng lẫy với phong cách gợi cảm.

Phụ nữ luôn có vẻ đẹp riêng ở mọi lứa tuổi và thời trang được ví như một thứ trang sức tôn lên vẻ đẹp ấy.

Khi bước qua một độ tuổi nhất định, phụ nữ thường bắt đầu ít quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài, tự đánh giá thấp bản thân, đánh mất sự tự tin và cá tính của mình. Đây hoàn toàn là một sai lầm.

Vẻ đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác mà chỉ phụ thuộc vào cảm nhận, cách hành xử và thể hiện bản thân của mỗi người.

Nhan sắc, sự nữ tính và cá tính là những yếu tố mà mọi phụ nữ cần có và không nên đánh mất chỉ vì tự ti về tuổi tác.

Mặc dù chúng ta không thể làm ngưng những thay đổi vật lý của tuổi tác nhưng chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ về nó.

Phụ nữ có nội tâm tươi trẻ là bởi lúc nào họ cũng muốn trải nghiệm những điều thú vị, mới mẻ và đầy thử thách.

Dung mạo của họ đương nhiên sẽ không bị thời gian bào mòn. Dù vậy thì khi bạn nhìn qua họ, bạn sẽ nhìn thấy sự nổi bật ở thần tại và tự tại.

Phụ nữ già đi không phải là lúc da xuất hiện nếp nhăn, một cọng tóc bạc. mà lúc buông bỏ chính bản thân mình giữa dòng chảy của tháng năm.

Khi ấy bạn sẽ có được chỉ là dung mạo không thắng nổi thời gian, một tâm hồn theo đó mà cằn cỗi.

Chỉ có người không ngừng tiến về phía trước. Không sợ già thì mới mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp.

Phụ nữ có khí chất lúc nào có lòng cảm mến đặc biệt với cuộc đời. Họ biết cách tận hưởng những gì mình làm ra, tìm kiếm những niềm vui ý nghĩa, những hạnh phúc giản dị trong cuộc sống.

Phụ nữ khí chất thì dù cho là bao nhiêu tuổi họ cũng có mục tiêu để theo dõi. Sự trẻ trung trong tâm hồn khiến họ không ngừng theo đuổi cái mới, ngừng tìm mục tiêu sống cho mình để cố gắng hơn nữa.

2. "Hãy nghe tôi, 'người đàn ông lý tưởng' chỉ là ảo tưởng. Hãy sống cuộc đời của chính mình"

Phụ nữ nên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, học cách yêu bản thân và chăm sóc bản thân là điều vô cùng quan trọng.

Không biết yêu thương bản thân là cái tội lớn nhất của người phụ nữ. Đã qua rồi cái thời người ta tôn thờ tình yêu là tất cả, bởi một khi tiến đến hôn nhân, họ sẽ tự hiểu việc phải dành cả phần đời còn lại của mình cho đối phương là một điều khó khăn đến thế nào.

Với hôn nhân, phụ nữ và đàn ông chưa bao giờ cùng chung một xuất phát điểm. Nếu phụ nữ muốn tìm một bờ vai để dựa dẫm thì đàn ông lại có nhiều suy tính hơn thế. Họ cần tình dục, cần có những mói quan hệ xã hội.

Thế giới của họ không thể chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng của người vợ. Nhưng phụ nữ thì khác, với họ, người đàn ông bên mình trong những tháng năm sắp tới mới là điều quan trọng nhất.

Họ không muốn bỏ lỡ, không muốn đánh mất, càng không muốn để chồng mình rơi vào tay một người đàn bà khác.

Vì thế nên khi phát hiện ra người đàn ông của mình ngoại tình, chẳng có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được.

Họ quay ra căm hận những con người đã chen chân vào hạnh phúc của người khác mà tuyệt nhiên không nhận ra, cô ta đẹp hơn, trẻ hơn, và quan trọng là cô ta có thể cho đi được đúng những giá trị mà người đàn ông của mình cần.

Còn người phụ nữ trong cuộc hôn nhân này đã sai lầm. Sai lầm ở chỗ đã coi người đàn ông ấy là tất cả thế giới của mình để rồi ngày ngày chỉ biết kè kè đi theo vì sợ mất.

Sai tiếp nữa là vì không biết tự làm đẹp, trang bị kiến thức cho bản thân, tự biến mình trở thành một con người xấu xí và nhạt nhòa.

Họ tiếp tục sai khi không đủ dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy của cuộc hôn nhân đó. Họ sợ đổ vỡ, họ sợ bị người đời đàm tếu. Họ sợ thế giới của mình sẽ chỉ là một sa mạc hoang vu không cây không người.

Nên họ cắn răng chịu đựng, rồi đau lòng, bi lụy khi nhìn người đàn ông của qua lại với một người đàn bà khác.

Nếu ngay từ đầu, phụ nữ đã biết yêu lấy mình, biết làm cho cuộc đời mình trở nên phong phú, biết chuẩn bị cho bản thân những thứ cần thiết hơn chỉ là hai chữ "tình yêu" thì đã không có ngày người đàn ông của mình đi tìm một thú vui khác.

Hy sinh luôn là đức tính tốt đẹp và là bản năng của người phụ nữ, nhưng nếu bạn chỉ tập trung mọi sức lực vào việc phục vụ chồng, coi chồng là tất cả hạnh phúc của bạn, phụ thuộc vào chồng cả tinh thần lẫn vật chất thì sẽ có ngày bạn phải hối hận, sụp đổ.

Hãy phát triển các mối quan hệ xã hội, quan tâm tới nhiều thứ như công việc, gia đình, bạn bè và chính bản thân mình…

Nếu không yêu bản thân, làm sao bạn có thể yêu gia đình trọn vẹn? Nếu không chăm sóc bản thân tốt thì bạn có thể chăm sóc được cho ai?

Mỗi tuần bạn nên dành ra ít nhất một buổi để làm những việc khiến mình vui vẻ như đi ăn hàng, đi uống cà phê, xem phim, hẹn hò, chụp ảnh, đọc sách, hẹn bạn bè, viết lách, chơi đàn, vẽ, hát, múa, tập yoga, tập khiêu vũ, tập thiền, nấu món ăn ngon, làm bánh…

Phụ nữ hiện đại cũng sẽ không phụ thuộc vào chồng bởi như thế chẳng khác nào mua dây buộc mình.

Nếu bạn chọn ở nhà, quanh quẩn lủi thủi chăm con, nấu nướng rồi giặt giũ, bạn dần mất đi mọi mối quan hệ, dần dần đánh mất cả chính mình.

Một người phụ nữ khi đã tự kiếm được tiền thì họ sẽ có tự do, quyền lựa chọn đều không cần phải nhìn vào sắc mặt của người khác.

Họ có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình, lựa chọn bạn đời, lựa chọn cách mà họ sống. Nếu không may rơi vào hoàn cảnh phải làm mẹ đơn thân thì họ cũng đủ sức lo cho họ và lo cho con họ có một cuộc sống thật tốt.

