Hành hung bạn chỉ vì 10.000 đồng

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, Công an TP Thanh Hoá vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi và nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 11h30’, ngày 18/12/2024, trên nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nam sinh bị bạn xông vào đấm đá liên tiếp vào cơ thể, khiến nam sinh kia nằm gục xuống đất ôm mặt. Đáng nói, khi nam sinh gục ngã xuống sân trường không chống đỡ nhưng vẫn bị người kia tiếp tục đá vào bụng, đạp vào mặt. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất đông học sinh chứng kiến sự nhưng không một ai vào can ngăn, thậm chí nhiều bạn còn đứng cười đùa.

Võ Tiến Minh hành hung bạn ngay tại sân trường.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, Công an TP Thanh Hoá đã huy động lực lượng, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên. Chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ, Công an TP Thanh Hoá xác định vụ việc trong clip trên xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Thanh Hoá thuộc địa phận phường Đông Cương, TP Thanh Hóa. Đồng thời, cơ quan Công an đã xác định rõ danh tính người dùng vũ lực đối với bạn học là Võ Tiến Minh (SN 2008), cư trú tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập Minh và những người liên quan lên để làm việc.

Công an TP Thanh Hoá triệu tập Võ Tiến Minh lên làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Võ Tiến Minh đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời Minh, khoảng 14h00’, ngày 17/12/2024, em V.V.T. (SN 2009), cư trú tại phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá có đánh rơi tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng tại lớp học, Võ Tiến Minh là người đã nhặt được tờ tiền trên. Khi biết Minh nhặt được tiền của mình, em V.V.T có đòi lại nhưng Minh không trả, lúc này giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới nhau, sau đó em V.V.T đã giật lại được tờ tiền trên tay Minh. Đến 17h cùng ngày, khi em V.V.T đang đi bộ cùng bạn trên sân trường thì Minh nhìn thấy và đã bất ngờ lao vào dùng tay, chân đánh, đấm vào vùng mặt, đầu, tay gây thương tích cho em V.V.T.

Hiện Cơ quan Công an TP Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.