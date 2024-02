Hành trình phá án vụ cô gái bị phân xác ở TP Thủ Đức

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức và các cơ quan chức năng di lý đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong ngày 14-2, Công an TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án.

Nạn nhân Vi Thị Th.

Sau khi sát hại chị Vi Thị Th. (25 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Đăng Khoa đã trốn về quê người tình ở tỉnh Bình Định.

Trước đó, ngày 8-2, sau khi hoàn thành công việc tại công ty, chị Th. về nhà trọ ở đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Chị Th. soạn đồ treo lên xe, cho quần áo vào ba lô, sau đó nhắn với gia đình chuẩn bị về quê ở tỉnh Đồng Nai.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết dãy trọ nơi chị Th. sống có 14 phòng. Chị Th. ở cùng người yêu ở 1 phòng, còn Khoa sống cùng một phụ nữ ở phòng khác.

Ngày 8-2, khi Th. chuẩn bị về quê thì Khoa kêu chị sang phòng "nhờ chút việc". Tại đây, Khoa đã dùng hung khí tấn công khiến chị ngất rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi sát hại chị Th., Khoa phân xác nạn nhân rồi cho vào các túi ni lông, chở đến vứt ở khu đất có cây cối um tùm và mương nước tại Khu Công nghệ cao TP HCM.

Gia đình chị Th. không liên lạc được với con gái nên đã lên phòng trọ tìm và trình báo công an. Tại phòng trọ, xe máy, đồ đạc của chị vẫn còn nguyên nhưng ổ khóa đã bị thay.

Nhận định đây có thể là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM và Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc. Công an đã trích xuất camera khu nhà trọ và những khu vực xung quanh.

Qua dữ liệu camera, lực lượng chức năng chỉ thấy chị Th. đi xe máy về nhà trọ và không thấy chị trở ra. Trong khi đó, Nguyễn Đăng Khoa liên tục chở những túi màu đen ra khỏi khu trọ rồi trở về chuyển những túi tương tự ra ngoài.

Với sự khẩn trương vào cuộc và sự phối hợp của cơ quan chức năng cũng như người dân, Công an TP HCM đã phát hiện những phần thi thể chị Th. ở khu vực vắng, nhiều cỏ.

Xác định Nguyễn Đăng Khoa là nghi phạm số 1 nên một mũi trinh sát ngay lập tức lên đường ra Bình Định làm việc với đối tượng này. Biết không thể chối cãi, gã đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an TP HCM đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Đăng Khoa, củng cố chứng cứ để xử lý theo đúng quy trình tố tụng.