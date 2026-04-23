Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị
GĐXH - Hatchback hạng B tại Việt Nam đánh dấu sự bổ sung mới trong phân khúc xe điện đô thị cỡ B, với xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Hatchback hạng B ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp
BYD Dolphin 2026 vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Mẫu xe thuộc phân khúc hatchback cỡ B, nhập khẩu từ Thái Lan và hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị.
Ở phiên bản mới, xe được điều chỉnh kích thước, chiều dài tăng lên 4.290 mm, giúp không gian bên trong rộng rãi hơn. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 50,25 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 435 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày.
Khoang nội thất được bổ sung nhiều tiện ích như ghế chỉnh điện, kết nối không dây với điện thoại, mở khóa bằng thẻ NFC và điều khiển giọng nói tiếng Việt.
Xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái như camera 360 độ và cảm biến đỗ xe. Về vận hành, BYD Dolphin 2026 sử dụng motor điện công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, dẫn động cầu trước.
Xe hỗ trợ sạc nhanh, có thể nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút.
Giá hatchback hạng B BYD Dolphin 2026
Hatchback hạng B BYD Dolphin 2026 giá khởi điểm từ 499 triệu đồng cho nhóm khách hàng đặt sớm.
Sau giai đoạn ưu đãi ban đầu, giá bán dự kiến của mẫu xe này sẽ tăng lên khoảng 569 triệu đồng. Với mức giá này, xe được định vị là lựa chọn xe điện đô thị dễ tiếp cận, cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu xe trong cùng tầm giá.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
