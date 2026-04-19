MPV 7 chỗ giá 285 triệu đồng của Toyota thiết kế rộng rãi, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 phù hợp với người chưa giàu liệu có về Việt Nam?

MPV 7 chỗ của Toyota thiết kế rộng rãi, trang bị hiện đại

Rumion E MT - mẫu MPV giá chưa đến 300 triệu được hãng Toyota vừa ra mắt hồi đầu tháng 3/2026. Ảnh: Tổng hợp

Toyota vừa mở rộng danh mục xe đa dụng (MPV) tại thị trường Ấn Độ khi giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn Toyota Rumion E MT.

Rumion E MT thực chất là phiên bản phát triển lại từ Suzuki Ertiga, được Toyota áp dụng chiến lược “rebadge” nhằm tiếp cận nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế.

Để đạt mức giá cạnh tranh, hãng đã tinh giản một số chi tiết ở cả ngoại thất lẫn nội thất, hướng tới tính thực dụng.

Ở bên ngoài, xe sử dụng tay nắm cửa và gương chiếu hậu hoàn thiện bằng nhựa đen thay vì sơn cùng màu thân xe. Đèn báo rẽ được chuyển xuống khu vực chắn bùn trước.

Dù vậy, Rumion E MT vẫn giữ lại các trang bị cơ bản như lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha halogen dạng thấu kính và cụm đèn hậu LED.

Nội thất hướng tới sự đơn giản, kết hợp với 2 màu beige – đen. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất sử dụng tông màu kép beige – đen, thiên về sự đơn giản. Tuy nhiên, để giảm giá thành, xe không được trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng, đồng thời loại bỏ các phím điều khiển âm thanh trên vô-lăng.

Hàng ghế sau cũng bị lược bỏ cửa gió điều hòa riêng và túi đựng đồ phía sau lưng ghế.

Về vận hành, Rumion E MT sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 139 Nm.

Xe được tích hợp công nghệ mild-hybrid “Neo Drive” với máy phát điện thông minh và hệ thống dừng/chạy tự động, giúp mức tiêu thụ nhiên liệu đạt khoảng 4,87 lít/100 km theo tiêu chuẩn ARAI.

Phiên bản này đi kèm hộp số sàn 5 cấp và chưa hỗ trợ tùy chọn khí CNG như các biến thể cao hơn.

Giá MPV 7 chỗ Toyota Rumion E MT

MPV 7 chỗ Toyota Rumion E MT mức giá khởi điểm 9,56 lakh Rs, tương đương khoảng 285 triệu đồng.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Rumion E MT sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện, mẫu MPV này có thể tạo thêm sức ép cạnh tranh trong phân khúc 7 chỗ phổ thông, nơi đang có sự góp mặt của các đối thủ như Toyota Veloz Cross, BYD M6 hay MG G50.

Với tầm giá trên 300 triệu đồng, khách hàng Việt cũng đã có thể sở hữu 1 chiếc MPV “đời sâu” như Toyota Innova (khoảng 2005–2010), đây là dòng xe nổi tiếng bền bỉ, rộng rãi và chi phí bảo dưỡng thấp.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể cân nhắc một số lựa chọn khác như Mitsubishi Zinger hay Suzuki Ertiga đời cũ, tuy nhiên số lượng không nhiều. Thực tế cho thấy, ở tầm giá này, phần lớn xe đều đã hơn 10 năm tuổi, đổi lại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu gia đình hoặc chạy dịch vụ cơ bản.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.



