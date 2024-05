Hé lộ khối tài sản "khủng" của nam diễn viên điển trai Squid Game

Wi Ha Joon, người thủ vai cảnh sát ngầm Hwang Jun Ho trong “Squid Game”, là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trong làng giải trí Hàn Quốc. Trên mạng xã hội, Wi Ha Joon nhận được lời khen diễn xuất tự nhiên, lột tả nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Wi Ha Joon được yêu thích với vai cảnh sát trong "Squid Game". Ảnh: Dazed Korea

Bên cạnh Squid Game, Wi Ha Joon từng tham gia nhiều vai diễn với các thể loại khác nhau như Gonjiam: Haunted Asylum (2018), Romance Is a Bonus Book (2019), 18 Again (2020), Little Women (2022), The Worst of Evil (2023) và The Midnight Romance in Hagwon (2024).

Wi Ha Joon chuyển tới Seoul vào năm 18 tuổi để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Anh cho rằng điều quan trọng là cần chấp nhận nhiều thử thách trong lĩnh vực này.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với TheKoreaTimes, nam diễn viên cho biết: “Tôi không có mục tiêu cụ thể với tư cách là một diễn viên, nhưng tôi có nhiều tham vọng. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục chấp nhận thử thách. Thay vì nghĩ rằng mình phải trở thành một diễn viên như thế nào, tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và tận hưởng nó”.

Wi Ha Joon sinh năm 1991, xuất thân là người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Không chỉ vừa “tuổi trẻ tài cao”, anh còn sở hữu khối tài sản đáng nể.

Theo SCMP và nhiều nguồn truyền thông Hàn Quốc khác, tính đến năm 2023, Wi Ha Joon sở hữu tài sản trị giá 3-4 triệu USD. Con số cụ thể về khối tài sản của nam diễn viên Hàn Quốc vào năm 2024 vẫn chưa được tiết lộ. Một phần thu nhập của anh đến từ quảng cáo trên mạng xã hội và đại diện cho các thương hiệu.

Wi Ha Joon không chỉ tạo sức hút trong ngành giải trí Hàn Quốc mà còn cả trong lĩnh vực thời trang toàn cầu. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, việc quảng cáo cho các thương hiệu đã mang lại nguồn thu lớn, góp phần vào khối tài sản đáng ngưỡng mộ của Wi Ha Joon.

Bên cạnh công việc diễn viên, Wi Ha Joon còn là người mẫu và đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng. Ảnh: MSTeam Entertainment

Ngôi sao Hàn Quốc đã góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Prada, TAG Heuer, Porsche, In The Box, Johnnie Walker, Brunello Cucinelli, Tod, Tiffany and Co., YSL Beauty và Valentino.

Sau thành công của Squid Game, Wi Ha Joon được chọn làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ TAG Heuer vào năm 2022.

Nam diễn viên cũng hợp tác với Louis Vuitton và trình diễn tại Bộ sưu tập Louis Vuitton Pre-Fall 2023 trên cầu Jamsugyo ở sông Hangang tại Seoul. Năm 2024, Wi Ha Joon tham dự sự kiện Bộ sưu tập Louis Vuitton S/S đầu tiên của Pharrell tại cửa hàng Louis Vuitton East Dosan ở Gangnam tại Seoul.

Với hơn 10,7 triệu người theo dõi tính đến tháng 5/2024, Wi Ha Joon là một trong những người nổi tiếng Hàn Quốc có số người dõi nhiều nhất trên Instagram. Ngôi sao “Squid Game” nhận được khoảng 10.000-100.000 USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên Instagram.

Wi Ha Joon có bước đột phá lớn sau bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử Netflix “Squid Game”, đóng cùng nam diễn viên kỳ cựu Lee Jung Jae. Squid Game đã thu hút hơn 1,65 tỷ giờ xem trong 28 ngày đầu phát hành và trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn được xem nhiều nhất trên Netflix. Wi Ha Joon đã được trả tổng cộng 150.000 USD sau bộ phim, góp phần gia tăng tài sản của anh.

Trong những năm qua, nam diễn viên điển trai đã thể hiện sự linh hoạt của mình qua nhiều vai diễn trong một số bộ phim đình đám như phim kinh dị Midnight (2021), phim hành động Bad and Crazy (2021). Wi Ha Joon cũng sẽ đảm nhận vai cảnh sát ngầm Hwang Jun Ho trong "Squid Game" mùa 2. Loạt phim ăn khách của Netflix dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2024.