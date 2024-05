H’Hen Niê kể chuyện phụ nữ tuổi 30 giữa tin đồn sắp kết hôn với bạn trai lâu năm

H'Hen Niê thời gian gần đây nhận được nhiều quan tâm của công chúng vì có tin đồn sắp kết hôn với bạn trai sau nhiều năm hẹn hò. Dù chưa chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm song người hâm mộ vẫn hi vọng nàng hậu người sinh năm 1992 sớm tìm được "bến đỗ" hạnh phúc.

Mới đây nhất, H'Hen Niê và ca sĩ MLee kết hợp thực hiện chung dự án ảnh "Câu chuyện của phụ nữ". Trong bộ ảnh mới nhất, 2 người đẹp kể câu chuyện về những phụ nữ ngoài 30, với những cảm xúc, trăn trở trong cuộc sống và hành trình yêu bản thân, yêu ước mơ của riêng mình.

"Hen và MLee cùng sinh năm 1992, biết nhau qua các chương trình truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú 2019 và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Qua những lần tiếp xúc làm việc chung, không biết từ khi nào mà cả hai vô cùng hợp về chủ đề nói chuyện, quan điểm sống và những chuyện xảy ra trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Hen và MLee hay tâm sự với nhau, xưng tui tui bà bà. MLee là một người bạn đặc biệt với Hen.

Từ những điểm tương đồng, H'Hen Niê và MLee thực hiện dự án ảnh "Câu chuyện của phụ nữ", để kể về câu chuyện của bản thân và những phụ nữ ngoài cuộc sống. Đặc biệt là phụ nữ khi bước qua tuổi 30, cũng là cột mốc nhìn lại tuổi thanh xuân của mình và hướng đến những mục tiêu mới cần thực hiện", H'Hen Niê chia sẻ.

Với H'Hen Niê, đó là câu chuyện về sự kiên định theo đuổi ước mơ, từ một cô bé 14 tuổi nói không với kết hôn sớm đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Top 5 Miss Universe 2018, hành trình ấy chứa đựng sự cố gắng, nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân. Ở tuổi ngoài 30, H'Hen Niê vẫn luôn thử thách bản thân ở những mục tiêu mới, cô không ngại đặt ra "bài toán" khó để chinh phục. "I can do it, you can do it" - phụ nữ ngoài 30 chính là lúc mạnh mẽ nhất, biến những kinh nghiệm thành bàn đạp vững chắc để tự tin tiến về phía trước.

Bộ ảnh lấy tone màu đen làm chủ đạo, H’Hen Niê và MLee đặt nhiều cảm xúc vào từng thước ảnh và tạo dáng theo phong cách thời trang.

Sự đối lập về màu da của cả hai cũng là thông điệp ẩn chứa trong bộ ảnh: “Dù bạn là ai, luôn tin vào chính mình và học cách yêu bản thân”.

Còn với MLee đó là câu chuyện về cô gái 18 tuổi từ bỏ cuộc sống ở Canada về Việt Nam một mình theo đuổi ước mơ. Sống tự lập từ nhỏ, MLee luôn mang vỏ bọc mạnh mẽ và chưa bao giờ cho phép bản thân được dừng lại, cô luôn sợ sai và muốn mọi thứ mình làm đều hoàn hảo. Sau 30 tuổi cô vẫn tiếp tục học cách trưởng thành và yêu bản thân hơn với một suy nghĩ khác. MLee học cách thả lỏng, cho phép bản thân được "sai" để khám phá những điều mới. Phụ nữ ngoài 30 hãy sống cho chính mình và không sợ "sai" mà chùn bước.

Với shoot ảnh này, H'Hen Niê kể chuyện thông qua ánh mắt, khác hẳn với những bức ảnh beauty queen hay hình ảnh trên sàn diễn thời trang. Còn MLee, dù là ca sĩ nhưng tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp và kết hợp cùng H'Hen Niê, cả hai phối hợp ăn ý với nhau.

Cả hai tiết lộ bộ ảnh này là mở đầu cho dự án kể chuyện bằng ảnh gồm 3 phần của mình. Sau đó sẽ là những dự án thú vị kết hợp cùng nhau, sẽ công bố trong thời gian tới.

Với layout tóc và cách tạo dáng chuyên nghiệp, thông qua bộ ảnh, MLee muốn truyền tải thông điệp: Phụ nữ ngoài 30 hãy sống cho chính mình và không sợ “sai” mà chùn bước.