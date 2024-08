Hiện tượng lạ trên bầu trời New York: Nasa giải mã vật thể lao vun vút với tốc độ 34.000 dặm/giờ

Theo Mirror, ngày 16/7 theo giờ địa phương, người dân New York xôn xao trước sự xuất hiện của một vật thể lạ, phát sáng rực rỡ lao vun vút trên bầu trời. Vật thể này di chuyển với tốc độ cao trên bầu trời, kèm theo đó là những rung động nhẹ dưới mặt đất. Cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng nhận được vô số báo cáo từ người dân, một số cho rằng vật thể lạ này có thể chỉ cách mặt đất khoảng 49 dặm.

Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán về hiện tượng kỳ lạ, Aries Dela Cruz - Giám đốc điều hành thông tin công chúng của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thành phố New York (NYCEM) đã lên tiếng làm rõ sự việc. Trên mạng xã hội X, ông cho biết: "NASA ước tính rằng một thiên thạch đã đi vào bầu khí quyển và tan rã phía trên vùng đô thị thành phố New York vào sáng nay. Phân tích sơ bộ cho thấy thiên thạch đã đi qua Tượng Nữ thần Tự do trước khi vỡ thành nhiều mảnh ở phía trên khu Midtown, Manhattan".

Theo NASA Meteor Watch, dựa trên dữ liệu thu thập được, thiên thạch được nhìn thấy lần đầu tiên ở độ cao 49 dặm so với Upper Bay (phía đông Greenville Yard). Di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 34.000 dặm/giờ (61,000 km/h), thiên thạch đã đi vào bầu khí quyển với góc 18 độ so với phương thẳng đứng. Nó đi qua Tượng Nữ thần Tự do trước khi tan rã ở độ cao 29 dặm trên khu Midtown, Manhattan.

Ông cũng khẳng định: "Cơ quan Quản lý Khẩn cấp không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương tích nào liên quan đến sự kiện này. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình và liên lạc với các cơ quan đối tác. Nếu có vấn đề liên quan đến an toàn, vui lòng gọi 911 hoặc 311 (trong trường hợp không khẩn cấp)".

Robert Lunsford - Điều phối viên báo cáo về sao băng của Hiệp hội Thiên thạch Hoa Kỳ nói với Space rằng thiên thạch này "có lẽ có kích thước bằng một quả bóng chuyền". Một số người dân New York cho biết họ thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ.

*Nguồn: Mirror, Space

Hai Xia