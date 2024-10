Hoa hậu Việt Nam đặc biệt được ghi vào sách kỷ lục, nhan sắc và cuộc sống hiện tại thế nào?

Diệu My từng theo học tại Wharton Business School thuộc đại học Pennsylvania, một trong những cơ sở đào tạo về kinh doanh hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Diệu My không về Việt Nam mà ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp. Cô hiện làm việc cho một tập đoàn tài chính tại New York. Diệu Ly từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing - truyền thông của New York University. Sau khi tốt nghiệp, Diệu Ly đầu quân cho Google ở Singapore.