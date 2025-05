Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng được khen đẹp như kiểu thập niên 80-90

Fanpage Miss International đăng tải kèm lời khen: "Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy absolutely slays in her latest photoshoot, showcasing her radiant beauty and ever-elevating visuals". (Tạm dịch: Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy hoàn toàn chinh phục người xem trong bộ ảnh mới nhất, khoe vẻ đẹp rạng rỡ và hình ảnh ngày càng thăng hạng).