Hòa Minzy chuyển 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An, nhiều nghệ sĩ khác cũng hỗ trợ

Hoàn lưu cơn bão số 3 (Wipha) gây ảnh hưởng nặng nề đối với Nghệ An. Tính đến thời điểm này có gần 500 căn nhà bị nước cuốn trôi, các công trình dân sinh và hơn 4.000 căn nhà vẫn còn đang ngập trong mưa lũ.

Để khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, những ngày qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ nhiều tỉnh, thành phố chuyển tiền ủng hộ người dân Nghệ An.



Ca sĩ Hòa Minzy chung tay hỗ trợ đồng bào ở Nghệ An.

Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu đồng tới bà con Nghệ An. Nữ ca sĩ cho biết: "Như một lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ. Khi nào có thể Hòa sẽ đến trực tiếp với mọi người sau".

Ca sĩ Erik ủng hộ 100 triệu đồng, mong sự đóng góp nhỏ bé có thể phần nào san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho người dân, lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau bão.

Diệp Lâm Anh cũng công khai việc ủng hộ 100 triệu đồng tới Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An. "Xin được chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng lũ quét tại Nghệ An. Mong mọi người kiên cường vượt qua", nữ nghệ sĩ nói.

Vũ công Diệp Lâm Anh ủng hộ 100 triệu đồng.

Nhạc sĩ Tuấn Cry ủng hộ 30 triệu đồng. Ca sĩ Huyền Trang và ca sĩ Thụy Miên mỗi người đóng góp 100 triệu đồng. Thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hoa hậu Phương Lê ủng hộ 200 triệu đồng.

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập lụt diện rộng, xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khi nước lũ bắt đầu rút ở các xã vùng cao, nhiều xã ở khu vực hạ du tỉnh Nghệ An lại chìm trong biển nước.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết tính đến 21h tối 24/7, mưa lũ làm 4 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương.