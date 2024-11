Hòa Minzy khiến dân tình dậy sóng vì gương mặt lạ hoắc, chính chủ nói gì?

Tối ngày 14/11, xuất hiện với tư cách khách mời của một show diễn thời trang - Hòa Minzy bất ngờ gây chú ý cho công chúng với diện mạo khác lạ, làm bùng lên nhiều ý kiến trái chiều, kéo theo nhiều nghi vấn PTTM nổ ra.

Cụ thể, gương mặt của Hòa Minzy lạ lẫm với cặp má căng tròn, môi mọng đầy đặn. Nữ ca sĩ cũng đổi kiểu tóc, vén mái lộ trán, từ đó giúp visual của Hòa Minzy lần này vô cùng nổi bật, đằm thắm và ngọt ngào hơn nhiều lần khi để kiểu mái thưa trẻ trung, nhí nhảnh thường thấy.

Hòa Minzy xinh đẹp phát sáng nhưng gương mặt căng tròn bất ngờ trông khác lạ hơn mọi khi.

Nữ ca sĩ diện áo dài cách điệu, khoe đôi vai gợi cảm. Đi cùng với đó Hòa Minzy cũng không quên mang theo đôi giày cao gót khủng, sắp làm nên "thương hiệu" của mình.

So sánh các hình ảnh của Hòa Minzy trong thời gian gần đây (ảnh hàng trên) và ảnh chụp hồi đầu (ảnh hàng dưới) có thể thấy diện mạo của cô có chút khác biệt ở phần má, môi bầu bĩnh hơn.

Với hình ảnh mới của giọng ca "Rời Bỏ", 2 luồng ý kiến ngược dòng đã nổ ra, với những lý lẽ chắc nịch. Nếu như phía khán giả khẳng định Hòa Minzy can thiệp PTTM cho rằng cô đã tiêm má, bơm môi rất rõ ràng thì ở chiều ngược lại, dân tình nhận xét việc nữ ca sĩ trông khác lạ là do thay đổi tông makeup, kiểu tóc mà ra.

"Để ý kỹ thật kỹ thì không phải do makeup mà là tiêm 2 bên má", "Tiêm môi mà mấy bà nhìn không ra...", "Hình như do tiêm má chứ không phải do makeup", "Bà này đẹp quá rồi cần gì sửa nữa", "Đổi makeup, đổi kiểu tóc, ai theo dõi Hòa sẽ biết mà"...

Netizen tranh luận sôi nổi về nghi vấn PTTM của Hòa Minzy.

Không để khán giả của mình phải lăn tăn thêm , chính chủ Hòa Minzy đã đích thân khẳng định sự thật, minh oan cho mình ngay lập tức trong phần bình luận trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết, kèm theo ảnh chụp màn hình bình luận của netizen:

"Mỗi lần bé đi sự kiện là khán giả chia làm 2 phe nha haha. Sao mà cứ đồn mãi thôi. Các chuyên gia trang điểm của tôi đỉnh quá, bé thề là bé không có động chạm gì vô mặt. Tất cả là makeup ảo diệu thôi ạ".

Hòa Minzy khẳng định chưa từng can thiệp thẩm mỹ trên mặt, tất cả là do makeup.