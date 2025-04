Hóc xương cá vào đường thở, bé 16 tháng tuổi nhập viện khẩn cấp

Ngày 21/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp bé trai mới 16 tháng tuổi (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) hóc dị vật là 2 mảnh xương cá mắc vào vị trí đường thở khá hi hữu.

Trẻ hóc dị vật xương cá nguy hiểm vào đường thở

Theo lời kể của gia đình, cách đó 4 ngày sau khi trẻ ăn cá thì có nôn ra dịch đờm lẫn máu, sau đó xuất hiện khò khè, khàn tiếng. Gia đình đã cho trẻ đi khám ở phòng khám tư nhân nhưng không thấy có dấu hiệu đỡ nên đã nhập viện để khám và điều trị.

Ngay khi vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi đã được thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, phát hiện dị vật nằm trong đường thở. Ê-kíp bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã nhanh chóng tiến hành nội soi và lấy ra hai mảnh xương cá mắc tại vị trí hạ thanh môn. Sau khi xử lý, sức khỏe của trẻ đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

ThS.BS Hà Thanh Bình, Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, hóc dị vật là một tai nạn cực kỳ nguy hiểm và thường xảy ra ở trẻ, nhất là trong quá trình ăn uống. Thông thường, khi trẻ hóc dị vật, vật thể lạ có xu hướng mắc kẹt ở thực quản. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một chiếc xương cá nhỏ đã đi lạc vào đường thở của bé, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến những nguy cơ như gây viêm phù nề làm cho trẻ khó thở tăng dần; một số dị vật sắc nhọn (như trường hợp này) có thể gây thủng khí quản,... Có thể tử vong nếu dị vật bít tắc đường thở.

ThS.BS Hà Thanh Bình khuyến cáo: Khi phát hiện trẻ có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ hóc dị vật, dù là rất nhỏ, phụ huynh cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và xử trí kịp thời. Việc tự ý can thiệp hoặc cố gắng lấy dị vật tại nhà có thể khiến đường thở của trẻ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Từ thực tế này, bác sĩ cũng lưu ý các bậc cha mẹ cần đặc biệt thận trọng trong chế độ ăn uống của trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Tuyệt đối không nên cho trẻ ăn cá còn xương, dù là mảnh rất nhỏ, bởi hệ hô hấp và chức năng nhai nuốt ở độ tuổi này còn non nớt. Chỉ một mẩu xương nhỏ cũng có thể dễ dàng lọt vào đường thở, gây tắc nghẽn nguy hiểm.

Cha mẹ cần kiểm tra kỹ từng thớ thịt cá trước khi cho trẻ ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Cần đảm bảo loại bỏ hoàn toàn xương, kể cả những mảnh xương dăm nhỏ nhất. Tốt nhất, nên ưu tiên chế biến các món cá đã được lọc xương kỹ lưỡng hoặc chọn những loại thực phẩm thay thế an toàn hơn cho trẻ.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa, khóc lóc hay bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử. Hãy tạo môi trường ăn uống yên tĩnh, để trẻ tập trung vào việc ăn, từ đó hạn chế nguy cơ hóc nghẹn. Phụ huynh cũng cần quan sát kỹ trong suốt bữa ăn để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như ho sặc dữ dội, khó thở, thở rít, tím tái…

Đặc biệt, bố mẹ nên chủ động tìm hiểu và trang bị kỹ năng sơ cứu ban đầu như vỗ lưng, ấn bụng (thủ thuật Heimlich) để có thể xử lý kịp thời trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sơ cứu chỉ mang tính tạm thời, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị đúng chuyên môn là điều hết sức cần thiết và không thể chậm trễ.