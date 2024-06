Hội LHPN Việt Nam nêu cao trách nhiệm của gia đình trong thực hiện an toàn giao thông

Mới đây tại Bình Dương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện Truyền thông, giao lưu sáng kiến "Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông" và phiên tòa giả định cho cán bộ Hội cơ sở, hội viên năm 2024. Với chủ đề năm 2024 là "Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hoá giao thông an toàn" và hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị của gia đình, khẳng định ý nghĩa, vai trò của mái ấm gia đình đối với sự phát triển của đất nước.



Tham dự sự kiện, hơn 300 đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp và một số hoạt động nổi bật của các cấp hội trong công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông phù hợp với đặc thù vùng miền và từng đối tượng.

Phiên tòa giả định phòng chống tai nạn giao thông.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của sự kiện, Trung ương Hội phối hợp với Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức "Phiên tòa giả định phòng chống tai nạn giao thông". Đây là một hình thức đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác bảo đảm an toàn giao thông nói riêng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Các nội dung tập trung vào chủ đề:"Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông", góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch " và phong trào thi đua "Xây dụng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

Nhiều sáng kiến tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông đã được các đại biểu chia sẻ với nhiều hình thức khác nhau.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ: "Trong năm 2023 ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ người dùng xe máy cao nhất 72,8%; Với dân số 100,3 triệu người tỷ lệ sở hữu xe ô tô của Việt Nam là 63 xe trên 1.000 dân. Tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng giao xe để trẻ em chưa đủ tuổi, thiếu kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện dẫn đến tại nạn giao thông nghiêm trọng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, những năm qua, Hội luôn xác định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó luôn nhấn mạnh chức năng của gia đình và vai trò của người phụ nữ vì có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức, hành vi, thói quen khi tham gia giao thông của các thành viên trong gia đình".