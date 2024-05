Hương Tươi và 'con gái' tiết lộ thú vị khi chia tay 'Trạm cứu hộ trái tim'

"Trạm cứu hộ trái tim" lên sóng đến tập 30 với những diến biến gay cấn liên quan đến vụ kiện tụng giữa Ngân Hà (Hồng Diễm) và Nghĩa (Quang Sự). Mới đây, trên trang cá nhân, dàn diễn viên đã đồng loạt chia tay đoàn phim.

"Mỹ Đình" Thúy Diễm đã chia sẻ hình ảnh cùng bạn diễn Tuấn Việt (vai Nam) chia tay đoàn làm phim sau 6 tháng đồng hành. "Kết thúc hành trình 6 tháng bên nhau, vui buồn đủ cả. Cám ơn đã là một phần thanh xuân của Diễm nhé, anh chị em Trạm cứu hộ trái tim", Thúy Diễm viết.

Dưới phần bình luận, các nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng đến hai người đồng nghiệp hoàn thành vai diễn. NSND Thu Hà bày tỏ tình cảm yêu thương dành cho đàn em: "Chúc mừng Thúy Diễm đã hoàn thành vai diễn. Nhớ Diễm nhiều!"...

Thúy Diễm và Tuấn Việt trong hậu trường phim

Với dự án lần này, Thúy Diễm đã có 6 tháng làm việc ở miền Bắc. Cô từng chia sẻ rằng đã có cơ hội trải nghiệm khó quên với ekip làm phim, từ cảnh tắm mưa trong những ngày giá rét kinh hồn dịp Giáng sinh, đến thời tiết ngày nồm, ngày nóng... đủ cả.

Về phía Tuấn Việt, anh cho biết nhân vật Nam là dạng nhân vật không có quá nhiều cảnh tâm lý nặng nhưng có màu sắc riêng, tạo không khí vui tươi trong phim. Nam diễn viên có quan điểm mỗi tuyến nhân vật đều có một màu sắc như một bữa ăn cần phải có món chính, món phụ mới hoàn hảo được.

Thu Hương chia tay đoàn phim "Trạm cứu hộ trái tim"

Cũng giống "con gái" - Thúy Diễm, "bà Mến" Hương Tươi đã nói lời chia tay "Trạm cứu hộ trái tim". Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại truyền hình đầy ấn tượng của diễn viên hài Thu Hương sau hơn 10 năm vắng bóng. Mặc dù không xuất hiện nhiều trong phim nhưng đến nay bà Mến do NSƯT Thu Hương đảm nhiệm vẫn đang là nhân vật được khán giả đặc biệt yêu thích. Chỉ là nhân vật phụ nhưng bà Mến được chờ đợi xuất hiện trong từng phân cảnh, được khán giả đánh giá cao về diễn xuất.

Cảm nhận về vai diễn và tình cảm của khán giả, Hương Tươi bộc bạch với Gia đình&Xã hội: "Tôi nghĩ khán giả thích vai bà Mến như vậy không phải do tôi diễn quá tốt, mà có thể do đã lâu rồi họ mới được "gặp" tôi, cộng thêm việc lời thoại của nhân vật Mến khá hài hước, nhẹ nhàng so với không khí chung của phim nên nhân vật mới tạo được ấn tượng tốt".

Nữ nghệ sĩ cho hay, bản thân chị không đánh giá quá cao nhân vật bà Mến: "Thật lòng, lúc đầu tôi xem những phân cảnh mình diễn vai bà Mến, tôi cũng cảm thấy bình thường thôi. Nhưng vì khán giả bình luận nhiều quá, yêu mến "bà ấy" quá nên tôi cứ xem đi xem lại và thấy nhân vật của mình… cũng được".