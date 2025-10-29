Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Khi Gen Z chọn 'giải nhiệt' cuộc sống: Chill, không stress giữa đại ngàn Tà Đùng

Thứ tư, 09:12 29/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tháng 10, khi nắng vàng nhảy múa trên những đồi dã quỳ, nhiều bạn trẻ chọn cách "trốn" khỏi guồng quay công việc để giải nhiệt cuộc sống. Một chuyến đi ngẫu hứng giữa rừng núi hùng vĩ, âm nhạc du dương và những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh trở thành liều "vitamin chill" giúp họ giảm căng thẳng sau những ngày dài mệt mỏi vì áp lực.

Giữa nhịp sống bộn bề, Gen Z đang chọn nghỉ theo cách khác: không xa hoa, không ồn ào, chỉ là trở về với thiên nhiên và những điều giản dị nhất. Theo khảo sát của Agoda (2025), có đến 70% người trẻ Việt đi du lịch không chỉ để check-in, mà để giải nhiệt, refresh tinh thần, "làm mát" tâm trí giữa nhịp sống hối hả.

Khi cảm xúc bị bóp nghẹt bởi áp lực

Tiếng gõ bàn phím vang đều trong căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình. Đức Hậu, (27 tuổi, designer tại TP.HCM) ngửa người ra ghế, mắt mỏi rã rời, đầu căng như dây đàn. "Việc nối tiếp việc, dồn dập. Cảm giác như mình bị bóp nghẹt cảm xúc," anh thở dài.

Bên kia thành phố, Hải Yến và Thư, đồng nghiệp trong ngành sáng tạo, cũng đang quay cuồng với nhịp sống dồn dập. 9 tháng đi qua, ai nấy đều mệt mỏi.

Khi Gen Z chọn 'giải nhiệt' cuộc sống: Chill, không stress giữa đại ngàn Tà Đùng - Ảnh 1.

Khi áp lực công việc và cuộc sống bóp nghẹt cảm xúc, người trẻ tìm cách giải nhiệt cuộc sống để giảm căng thẳng, cân bằng lại tinh thần.

"Không đợi đến khi kiệt sức mới nghỉ, tụi mình quyết định đi ngay, chỉ cần rời thành phố, hít một hơi gió mát và tự thưởng cho mình chai Trà Xanh Không Độ thơm ngon, mát lạnh là đủ để giải nhiệt cuộc sống, reset tinh thần," Hải Yến nói, ánh mắt sáng lên quyết tâm.

Ba người bạn quyết định "trốn deadline" với một chuyến đi Tà Đùng không lịch trình, không mạng xã hội, chỉ có thiên nhiên, âm nhạc và những chai Trà Xanh Không Độ làm hành trang cho hành trình "Không Độ không stress".

Roadtrip: "Không Độ không stress" giữa đại ngàn

Sáng sớm, thành phố còn ngái ngủ. Chiếc xe lăn bánh khi bình minh vừa ló, để lại sau lưng những tiếng còi xe và bảng quảng cáo nhấp nháy. Con đường mở ra giữa rừng cao su thẳng tắp, sương sớm và mùi đất ẩm len vào từng hơi thở.

Trong givi phía sau, những chai Trà Xanh Không Độ va vào nhau lách cách, âm thanh nghe "chill" như playlist roadtrip cho tâm hồn đang tìm cách giải nhiệt. Hậu bật nhạc acoustic. Tiếng guitar vang lên, hòa cùng tiếng gió lướt qua tai nghe. Mỗi khúc cua, mỗi dốc đồi lại khiến trái tim họ đập nhanh hơn, hồi hộp, tự do và đầy hứng khởi.

Khi Gen Z chọn 'giải nhiệt' cuộc sống: Chill, không stress giữa đại ngàn Tà Đùng - Ảnh 2.

Trà Xanh Không Độ là "must-have item" không thể thiếu của người trẻ để giảm căng thẳng mệt mỏi trong những chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên, giải nhiệt cuộc sống.

Cả nhóm dừng lại bên con đường rợp bóng cây, mở khẩu trang hít một hơi thật sâu. Thư bật nắp chai Trà Xanh Không Độ, hơi lạnh tỏa ra mờ nhẹ. Vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, thanh mát lan vào cơ thể, khiến họ như được "giải nhiệt" từ trong ra ngoài.

"Cảm giác sảng khoái như uống vào cả sự tự do của cung đường này vậy," Hậu tươi cười.

Xe tiếp tục băng qua những đồi núi loang ánh nắng. Không ai nói nhiều, chỉ để tiếng nhạc, tiếng gió và âm thanh "lách cách" quen thuộc của những chai Trà Xanh Không Độ mở ra nhịp điệu thư giãn nhất cho một ngày rong ruổi.

Khi stress tan, năng lượng tích cực lại bật sáng

Chiều buông, Tà Đùng hiện ra như một bức tranh sống động: mặt hồ trong vắt, mây phủ như khói mỏng. Cả nhóm dựng lều bên hồ, ánh nắng cuối ngày chiếu qua kẽ lá, lấp lánh trên mặt nước.

Thư, content creator của nhóm, đặt máy quay xuống, nhắm mắt hít sâu rồi bật nắp một chai Trà Xanh Không Độ. EGCG hòa cùng hơi lạnh lan trên đầu lưỡi, vị trà thơm ngon khiến mọi mệt mỏi tan biến. "Chỉ cần rời thành phố, nghe tiếng gió, nhấp một ngụm trà là đủ để làm mát tâm trí," cô nói, mắt ánh lên dưới hoàng hôn vàng rực.

Khi Gen Z chọn 'giải nhiệt' cuộc sống: Chill, không stress giữa đại ngàn Tà Đùng - Ảnh 3.

Được làm từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG, Trà Xanh Không Độ mang đến cảm giác tươi mát để giải nhiệt cuộc sống mọi lúc, mọi nơi.

Giữa đại ngàn, với tiếng gió, âm nhạc và vị trà xanh mát lành, nhóm bạn nhận ra: chill không cần xa hoa hay cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một chuyến đi, một hơi thở sâu và một ngụm Trà Xanh Không Độ là đủ để "giải nhiệt cuộc sống", để tâm trí mát lạnh, tự do và không còn stress.

Đêm xuống, ánh lửa bập bùng giữa đại ngàn. Nhóm bạn quây quần quanh bếp than, kể nhau nghe những lần suýt burnout, những deadline tưởng không thể vượt qua. Hậu nâng chai trà, hớp một ngụm: vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, thanh mát hòa cùng hơi nóng của lửa và gió núi, tạo cảm giác "chill" hoàn hảo. "Chill không phải lười, mà là tạm dừng lại để giải nhiệt cuộc sống," anh nói, cụng nhẹ chai trà. Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang giữa mặt hồ và núi đồi.

Khi người trẻ chọn tạm dừng, hít thở và "giải nhiệt" để sống tích cực hơn.

Chiều hôm sau, cả nhóm ngồi bên bãi cỏ ven hồ, gió nhẹ đung đưa tóc, mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh. Hải Yến mở nắp chai cuối cùng, cụng nhẹ với Đức Hậu: "Không Độ, không stress - chill chút để mai lại bật mood "chiến."

Khi Gen Z chọn 'giải nhiệt' cuộc sống: Chill, không stress giữa đại ngàn Tà Đùng - Ảnh 4.

Một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh đủ để Gen Z thấy mình được 'làm mới', nhẹ nhõm, tích cực và sẵn sàng cho những mục tiêu tiếp theo.

Trên đường trở về, tiếng nhạc và cảm giác sảng khoái mát lạnh vẫn theo họ. Một chuyến đi tưởng chừng ngắn ngủi nhưng giúp giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống. Gen Z hôm nay không trốn tránh áp lực, họ chọn dừng lại để làm dịu tâm trí để rồi quay lại mạnh mẽ hơn, tích cực hơn.

Từ những con phố đông đúc đến đại ngàn Tà Đùng, vibe sống "Không Độ không stress" đang trở thành cách người trẻ Việt làm mới mình giữa áp lực. Với EGCG từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất, Trà Xanh Không Độ không chỉ là thức uống giải nhiệt, giảm căng thẳng, mà còn là "công tắc làm mát" cho tâm trí.

Và đôi khi, chỉ cần dừng lại, hít một hơi sâu, nhấp một ngụm trà thơm ngon, mát lành là đủ để Gen Z thấy mình sảng khoái, tự do và sẵn sàng bật lại năng lượng cho hành trình mới.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?

Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?

Ăn - 2 giờ trước

Việc lựa chọn dầu dừa thay thế dầu ăn hàng ngày có phải là một lựa chọn tốt như nhiều người đang nghĩ?

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Đại học năm nhất: Tân sinh viên 'debut' để viết tiếp câu chuyện trưởng thành

Đại học năm nhất: Tân sinh viên 'debut' để viết tiếp câu chuyện trưởng thành

Ăn - 16 giờ trước

Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc "debut" của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với nhiều bỡ ngỡ, căng thẳng vì những thử thách mới, nhiều bạn trẻ vẫn làm chủ "sân khấu" của chính mình bằng cách dấn thân vào môi trường mới để "level up" bản thân.

Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặt

Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặt

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Biết quy luật ngũ hành trong ăn uống sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, khí huyết lưu thông, tinh thần sáng rõ. Ăn đúng ngũ hành giúp thân khỏe, tâm an, năng lượng tự nhiên khơi thông...

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"

Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"

Ăn - 20 giờ trước

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết mua thịt bò đã học được từ một đầu bếp kỳ cựu đã có kinh nghiệm nấu ăn trong hai thập kỷ qua.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Ăn - 22 giờ trước

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.

3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"

Ăn - 1 ngày trước

Chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.

Tân sinh viên và hành trình biến stress thành sức bật để trưởng thành

Tân sinh viên và hành trình biến stress thành sức bật để trưởng thành

Ăn - 1 ngày trước

Đã bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác rời nhà, bước vào giảng đường đại học nơi thành phố phấn khích đến mức nào chưa? Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là cú "teleport" đưa bạn thế giới mới toanh khiến bạn vừa háo hức vừa choáng ngợp.

Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ở chợ quê, bó cải xoong xanh mướt chỉ vài nghìn đồng, nhưng trong bảng xếp hạng dinh dưỡng của Tổ chức CDC (Hoa Kỳ), loại rau này từng đứng đầu danh sách siêu thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh, vượt xa cả cải kale hay rau chân vịt.

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Ăn - 2 ngày trước

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian để trị ho, viêm họng hiệu nghiệm, lành tính.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top