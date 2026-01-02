Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ
GĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (ngày 2/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ; ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm từ 3-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Theo đó, ngày 2/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Sáng 2/1 khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.
Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.
Dự báo ngày 3/1, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt như hôm nay, trời rét sâu, vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao tiếp tục có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
