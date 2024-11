Cần những 'mạch dẫn' như 'See tình' của Hoàng Thùy Linh

Năm 2023 ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh gây sốt đến mức trở thành hiện tượng toàn cầu khi được nhiều ngôi sao đình đám cover hoặc hát, nhảy theo và chia sẻ trên TikTok. Yếu tố tạo nên sức hút của See tình là ở vũ đạo bắt mắt, vui nhộn và dễ học theo nhưng ở góc độ chuyên môn, ca khúc còn được đánh giá cao khi truyền tải được những thông điệp về văn hóa thông qua việc khai thác âm hưởng truyền thống và hiện đại. Tính trên mọi nền tảng nghe nhạc và các mạng xã hội, lượng nghe trực tuyến của See tình đến nay có thể lên tới hàng trăm triệu lượt nghe.

NSND cải lương Bạch Tuyết năm 2022 đã được tạp chí Forbes ghi nhận là 1 trong top 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng châu Á nhờ những đóng góp cho nghệ thuật cải lương. Ở tuổi gần 80, bà vẫn tạo nên những MV vài chục triệu view khi kết hợp với nghệ sĩ trẻ đưa cải lương "hòa tấu" cùng rap, R&B, như ca khúc Về nghe mẹ ru, kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng, gây sốt mạng xã hội trong năm 2022; kết hợp cùng ca sĩ Hồ Phi Nal thực hiện MV Cô Ba ca cổ; kết hợp cùng rapper Wowy thực hiện MV Tia sáng cuối cùng.