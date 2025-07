Lấy chồng Tây giống Lan Phương, 'MC sexy nhất showbiz Việt' phải ly hôn vì bạn đời gian dối

MC Phương Mai sinh năm 1990 từng giành giải "Siêu mẫu Việt Nam 2012". Ngoài giải thưởng này, người đẹp gốc Hà thành từng lọt top 10 cuộc thi "Siêu mẫu châu Á", top 15 "Hoa hậu Thế giới người Việt". Nữ MC cũng được chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi "The look of the Year" ở Italia.