Lên chức ông nội ở tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình có cuộc sống thường ngày ra sao?

NSND Bùi Bài Bình quen mặt với vai diễn khắc khổ trên truyền hình ra sao?

Thời gian qua, NSND Bùi Bài Bình gây sốt với khán giả yêu phim rạp vai diễn nặng ký – thầy mo trong phim "Phí Phông". Theo ông, đây là một vai diễn rất khác, rất dị và ác, chính điều này đã khiến nam nghệ sĩ gạo cội cảm thấy thú vị và chấp nhận làm việc với cường độ cao khi vào vai này.

NSND Bùi Bài Bình trên phim "Phí Phông".

Vai diễn phản diện với lối diễn xuất giàu sức sáng tạo của NSND Bùi Bài Bình đã góp một phần không nhỏ cho sự thành công với doanh thu lên đến gần 200 tỷ đồng của phim "Phí Phông". Tuy nhiên ít ai biết, trước đó, NSND Bùi Bài Bình đã gây ấn tượng với khán giả phim giờ vàng qua hình ảnh ông bố khắc khổ đáng thương.

Ví dụ như phim "Hương vị tình thân", NSND Bùi Bài Bình vào vai bố Chiến "chó", với khuôn mặt khắc khổ cùng lối diễn xuất thần của một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, mặc dù ít thoại nhưng những lúc ông thể hiện biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt khiến khán giả cũng cuống cuồng lên theo Chiến "chó" vậy.

Trước bộ phim "Hương vị tình thân", cách đây hơn năm, NSND Bùi Bài Bình tham gia phim "Cô gái nhà người ta". Trước đó nữa là những năm của thập niên 80, NSND Bùi Bài Bình từng vào vai những anh bộ đội hiền lành, chân chất như phim: Bức tường không xây, Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh, Thị trấn yên tĩnh, Lấy nhau vì tình, Ẩn diện thiền cô, Sơn ca trong thành phố, Ngày Chủ nhật vắng Chúa, Mưa dầm ngõ nhỏ...

Hình ảnh đẹp do chính NSND Bùi Bài Bình ghi lại khi xem phim "Mùi ổi" phát sóng trên phim giờ khuya.

Mặc dù, tham gia khá nhiều phim nhưng tên tuổi của ông cũng chưa thật sự gây được ấn tượng mạnh đối với khán giả. Cho đến khi ông tham gia vai Hòa trong "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật Minh thì ông mới thật sự tỏa sáng và khẳng định được cái chất riêng của mình. Với vai diễn này, Bùi Bài Bình đã nhận được giải Diễn viên Nam xuất sắc nhất trong Liên hoan phim lần thứ 13, góp phần đưa bộ phim được giải A của Hội Điện ảnh.

Vài năm sau, NSND Bùi Bài Bình đã tạo cho mình một hình ảnh mới khác lạ hoàn toàn so với trước. Ông vào vai nhân vật phản diện như vị trưởng thôn trong "Hương đất" của đạo diễn Quốc Trọng hay Khuếnh trong "Gió làng Kình", Tòng trong "Ma làng" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Chính những vai diễn phản diện này đã làm cho ông trở nên tỏa sáng hơn.

NSND Bùi Bài Bình vẫn dành tình yêu cho phim ảnh và nghệ thuật dù đã ở tuổi hưu.

Nhờ sự cống hiến và nỗ lực hết mình cho nghệ thuật nên năm 2011, nghệ sĩ sinh năm 1956 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Đây cũng là thành quả đáng tự hào của người nghệ sĩ gạo cội.

NSND Bùi Bài Bình lên chức ông nội, sống đủ đầy không thiếu thốn

Hồi tháng 4, NSND Bùi Bài Bình khoe niềm vui ở tuổi 70 của mình là lên chức ông nội. Niềm vui lớn ấy khiến nụ cười người nghệ sĩ tươi như hoa và ngập tràn hạnh phúc. Ở tuổi 70, sau những sóng gió, những va vấp của cuộc sống mưu sinh, NSND Bùi Bài Bình hiện có tổ ấm bình yên bên NSƯT Ngọc Thu cùng các con cháu.

Vợ chồng NSND Bùi Bài Bình trong ngày cưới của con trai.

Chia sẻ với báo chí trong buổi trò chuyện với báo chí về phim "Phí Phông", NSND Bùi Bài Bình cho biết, cuộc sống hằng ngày của ông khá giản dị. Nam nghệ sĩ gạo cội thường thức dậy từ 6h sáng, ăn sáng và uống cà phê do tự tay pha tại nhà cùng vợ con thay vì ra ngoài. Đến trưa hoặc chiều, ông dành thời gian gặp gỡ bạn bè bên những quán bia hơi vỉa hè Hà Nội.

NSND Bùi Bài Bình tâm sự bạn bè của ông khá đông nhưng phần lớn không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo ông, cả đời đã làm việc với giới nghệ sĩ nên nếu tiếp tục ngồi lại chỉ để nói chuyện phim ảnh sẽ cảm thấy nhàm chán.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ ông thích trò chuyện với bác sĩ hoặc những người làm các ngành nghề khác vì luôn tìm thấy nhiều điều mới mẻ và học hỏi thêm những góc nhìn đa dạng trong cuộc sống. Trong các cuộc gặp gỡ, mọi người không cần bàn luận về phim ảnh hay khen chê tác phẩm này, tác phẩm kia.

NSND Bùi Bài Bình khoe cháu mới sinh cách đây ít tháng.

NSND Bùi Bài Bình luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện có với mức lương hưu 6 triệu, thỉnh thoảng thu nhập thêm nhờ đóng phim điện ảnh, truyền hình. Vợ chồng ông hiện tại ở cùng gia đình con trai thứ 2 trong ngôi nhà 4 tầng, rộng gần 100m2 tại phố Giáp Nhị (Hà Nội). Đây là ngôi nhà được xây trên phần đất mà bố mẹ ông để lại.

Về thú vui tuổi già, NSND Bùi Bài Bình chia sẻ: "Tôi chăm sóc một con chó và mấy con chim. Mỗi lần đi gặp gỡ bạn bè, nhất là lúc ngồi bia hơi, có món gì ngon mà chú chó thích là tôi lại gói vào tờ giấy mang về cho nó. Về đến cửa, nó ngửi túi quần rồi chồm lên mừng rỡ. Có con chó cũng khiến nhà cửa bớt vắng vẻ khi không có ai, dễ nuôi và trung thành".

Ở tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình cho biết ở tuổi hiện tại, ông không duy trì thói quen tập luyện các bộ môn thể thao như đi bộ, đạp xe hay bơi lội như nhiều người cùng trang lứa. Thay vào đó, mỗi khi có thời gian rảnh, ông cùng vợ và nhóm bạn thân thường lựa chọn đi du lịch để thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

NSND Bùi Bài Bình sống "biết đủ" trong ngôi nhà 100m2 do bố mẹ để lại.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, nếu điều kiện kinh phí phù hợp, các chuyến đi của vợ chồng ông chủ yếu diễn ra trong nước. Theo ông, nhiều danh lam thắng cảnh trải dài từ miền núi đến biển đảo Việt Nam, cả hai gần như đã có dịp khám phá hết. Mỗi hành trình thường kéo dài từ một tuần đến 10 ngày. Khi có điều kiện thuận lợi hơn, vợ chồng ông sẽ lựa chọn du lịch nước ngoài để thay đổi không khí, giúp tinh thần thoải mái và giải tỏa áp lực hiệu quả.

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Ông tốt nghiệp Trường Điện ảnh Việt Nam và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Mùa ổi, Gió qua miền tối sáng, Táo bạo… Với lối diễn xuất chân thật, mộc mạc, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và là một trong những diễn viên gạo cội được khán giả yêu mến.

NSND Bùi Bài Bình cùng các nghệ sĩ trong đoàn làm phim "Phí Phông" nói về màn hóa thân của mình.