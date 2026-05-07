NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV

Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" xoay quanh cuộc sống của Sinh - một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm nhưng giàu nghĩa khí, cùng em gái Vân và nhóm bạn thân Tài, Bằng, Diệu, Nguyệt trong khu tập thể cũ. Họ gắn bó với nhau như gia đình, cùng chia sẻ những vui buồn đời thường.

Tuy nhiên, chuỗi biến cố bất ngờ ập đến khiến cuộc sống vốn bình lặng của tất cả bị đảo lộn. Sinh phải đối diện với áp lực kinh tế và trách nhiệm gia đình... Trong guồng quay của tiền bạc, danh dự và tình thân, mỗi người buộc phải trưởng thành, học cách vượt qua giới hạn bản thân để tìm lại giá trị sống và niềm tin.

Bộ phim gây chú ý bởi những gương mặt thân quen với phim giờ vàng VTV. Ngoài dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội, góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện, mang lại những lớp cảm xúc lắng đọng về tình cha con, gia đình và sự hi sinh thầm lặng.

Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" nối sóng phim "Bước chân vào đời".

NSND Bùi Bài Bình vai ông Lương là bố của Sinh (Quang Sự), một người đàn ông chân chất, thương con đến mức sẵn sàng vét hết tiền dưỡng già để giúp đỡ. NSND Bùi Bài Bình thể hiện vai diễn bằng phong cách điềm tĩnh, tiết chế, không cần phô trương nhưng vẫn tạo chiều sâu cảm xúc. Từng ánh nhìn, nhịp thoại của ông đều mang theo sự từng trải, khiến nhân vật trở nên chân thật và lay động.

NSƯT Chí Trung vai ông Đăng là bố của Diệu (Quỳnh Châu), khó tính, hay xét nét nhưng thương con theo cách riêng. Việc thường xuyên so sánh con rể với Sinh khiến mối quan hệ gia đình thêm căng thẳng.

Trở lại truyền hình sau vai Hưng "khẹt" trong "Độc đạo", NSƯT Chí Trung cho thấy sự tiết chế rõ rệt, giảm màu sắc hài để đào sâu tâm lý. Lối diễn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm giúp NSƯT Chí Trung tạo nên một nhân vật đời thường và gần gũi với cuộc sống.

Diễn viên Quỳnh Châu vai Trần Phương Diệu là cô nàng xinh đẹp, hiện đại, cá tính và có phần hiếu thắng, cố chấp, nhưng ẩn sâu trong Diệu là sự chịu đựng và tinh thần nghĩa khí. Là chủ một công ty may mặc, cô lớn lên cùng khu tập thể với Sinh, từng dành tình cảm cho anh nhưng không thành, để rồi giữ lại một mối quan hệ thân thiết như người nhà.

Trở lại màn ảnh sau "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu mang đến lối diễn tiết chế hơn, chú trọng khai thác nội tâm, tạo nên một Diệu nhiều lớp lang cảm xúc.

Diễn viên Quang Sự vai Lưu Đình Sinh là trưởng phòng kinh doanh, một ông bố đơn thân khô khan, khó tính, sống nguyên tắc nhưng không hề hà tiện. Anh nghĩa khí với bạn bè, thương người thân nhưng lại nặng sĩ diện.

Quang Sự tiếp tục khẳng định độ chín trong diễn xuất khi lựa chọn lối thể hiện tối giản, tập trung vào ánh mắt và những khoảng lặng. Nhân vật vì thế hiện lên chân thực, nhiều chiều, vừa gai góc vừa chất chứa tổn thương.

Tuấn Tú vai Nguyễn Xuân Tài là người khô khan, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm và trọng nghĩa khí, gắn bó thân thiết với Sinh và Bằng. Sống cùng người mẹ mắc Alzheimer, Tài mang trong mình những nỗi lo âm thầm nhưng không phô bày.

Vốn quen thuộc với hình ảnh hiền lành trên màn ảnh, Tuấn Tú tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo nên một nhân vật gần gũi, chân thành, góp phần giữ nhịp cảm xúc cho "Những ô cửa sáng đèn".

Diễn viên Thanh Hương vai Nguyễn Minh Nguyệt, cô từng là "idol nhan sắc" của khu tập thể, khiến Tài, Sinh, Bằng mê mệt một thời, Nguyệt trở lại ở tuổi xế chiều cùng cậu con trai nhiều rắc rối.

Thanh Hương tiếp tục phát huy thế mạnh với lối diễn giàu năng lượng, không ngại "xấu", đào sâu vào những góc khuất của nhân vật. Cách cô xử lý cảm xúc tự nhiên, đặc biệt ở các phân đoạn cao trào, giúp Nguyệt trở thành một điểm nhấn đầy ám ảnh.

Ngọc Huyền vai Lưu Ngọc Vân là em gái của Sinh, Vân có cuộc sống bấp bênh, thích phô trương, nhiều lúc kéo gia đình vào rắc rối. Tuy vậy, cô vẫn giữ được nét nghĩa khí của những người lớn lên ở khu tập thể.

Ngọc Huyền mang đến một hình ảnh trẻ trung, tự nhiên, với lối thoại mộc mạc và cách thể hiện cảm xúc tinh tế. Sự tiến bộ rõ rệt giúp cô dần khẳng định tiềm năng trên màn ảnh nhỏ.

"Dưới ô cửa sáng đèn" lên sóng vào 20h các ngày 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi bộ phim "Bước chân vào đời" kết thúc.

