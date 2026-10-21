Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 21 - 25/10/2026: Sẽ cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khách hàng

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 21 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 21 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 21 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Xuân Thủy, Huỳnh Tấn Phát thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ngã tư Lê Hồng Phong và Hải Thượng Lãn Ông, trục đường Cường Để thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 15:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Lương, Thôn Hiệp Đức 1, 2, Thôn Hà Thuỷ 1, 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/10/2026 đến 06:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh Tân- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Hoà Minh, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điên một phần thôn 11, 13 thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Đinh Bộ Lĩnh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh Bida 123 - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 21/10/2026 đến 09:10:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Thánh Tôn (từ chợ Tân Hải đến ngã ba đường Tô Hiến Thành) - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hoàng Anh Tuấn - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Thiết Kế xây dựng và nội thất Kiến Mộc - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 21/10/2026 đến 11:15:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HKD Nước Uống Đóng Chai Minh Hoàng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực vòng xoay Nguyễn Huệ - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Thánh Tôn (từ chợ Tân Hải đến ngã ba đường Tô Hiến Thành) - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH thực phẩm YJ - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/10/2026 đến 15:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Đông Tiến - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Thị Chín - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 09:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Vạn Phước - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 22/10/2026 đến 10:40:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Vạn Phước - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HKD Cửa hàng vật liệu xây dựng Thúy Kiều - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 22/10/2026 đến 15:20:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Hồ Thảo - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trương Vĩnh Ký, đường Hòa Bình, đường Nguyễn Đình Chiểu đường Trần Bình Trọng, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 11:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Long Thạnh, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Thuận, Xã Hàm Thuận Bắc, Thôn Thuận Minh, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Thắng Thuận, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 22/10/2026 đến 07:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 08:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:15:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 23/10/2026 đến 07:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 24/10/2026 đến 07:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/10/2026 đến 12:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Lương Đông - xã Lương Sơn , thôn Thanh Bình - xã Hồn Thái , tinh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Nhơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 11:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Sơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 11:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.