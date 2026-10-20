Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 20 - 25/10/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 20 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 20 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 20 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Công Ty TNHH Phước Thành II - 969 quốc lộ 1A khu phố Nhơn Hậu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Dân Cư Bình Tâm, đường Đỗ Tường Tự, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: dường kênh tư vĩnh khu phố vĩnh bình phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hẻm Chùa Ông, Ấp Vĩnh Bình, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: đường nguyễn văn tịch đường đỗ văn giàu, kp vĩnh bình phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: đường nguyễn văn tịch, đỗ văn giàu khp vĩnh bình phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: đường hùng vương đường quốc lộ 1A khu phố 1 phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Khu vực dọc Quốc Lộ 1A (đoạn từ Nhà Máy Minh Tâm III đến Ngã Ba Bình Ảnh), ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa và ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Lee Yeon Vina (Track Vina) sử dụng TBA 750kVA, ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Khách hàng đấu nối NR DNTN Tân Phát (gồm TBA 630kVA Công ty TNHH Tân Phát + TBA 560kVA Công ty Đức Thọ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 15:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp Kênh Lộp Cộp (Nhà Giáo Phong), ấp 5, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Thọ Cang (khu vực hẻm vào trạm biến áp T6 Nghệ Sỹ), Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Đường vào Xóm Cây Dầu, ấp vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Nhà Sáu Giàu ra Sông Vàm Cỏ, ấp 3, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phan Văn Tình (đoạn từ Công Hoà Bình đến trước Mũi Tàu Bưu Điện), ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc Kênh Ông Cả, ấp 3, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Ấp 1, Xã Mỹ Hạnh,

THỜI GIAN: Từ 03:20:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty Ngọc Phong

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Minh Thận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ĐỘI CSGT SỐ 3 - PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH TÂY NINH

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Đặng Thiên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Đông Phương

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phước Hậu Thọ Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP Ngọc Phong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HỒ THỊ TỰA

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CƠ SỞ CỬA SẮT MINH HẢO

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà trọ Văn Giúp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ - CHI NHÁNH 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phạm Thị Thu Hà

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Đọt

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH TM DV MINH TOÀN LA

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: PHÒNG KINH TẾ XÃ HẬU NGHĨA

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD KARAOKE HOÀNG SƠN

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà trọ lực

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH SAVIA LONG AN

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD ÁO CƯỚI HỒNG TRANG

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD NGUYỄN THỊ CA

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD nhà trọ Thanh Thủy

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Cẩm Nhung

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HẬU NGHĨA

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: THUẾ TỈNH TÂY NINH (THUẾ CƠ SỞ 4)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1B, Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2, Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty phân bón việt Hàn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 10:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty red sun việt nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM LỢI

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 09:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NHÀ TRỌ TĂNG NGỌC PHƯƠNG

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 09:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH B.O.T ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 09:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Lưu Trú Xuân Túc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 09:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĨ ĐỨC

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Trạm Xăng Dầu Tấn Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HỘ KINH DOANH PHAN VĂN VINH

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH B.O.T ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Quang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/10/2026 đến 11:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh nhà trọ An Cư

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/10/2026 đến 11:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Xuân Hùng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/10/2026 đến 11:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH chế biến thực phẩm và TM Á Đông

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/10/2026 đến 11:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Trọ Nguyễn Thị Thanh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nhà trọ Anh Tú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Đoàn Văn Trang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Makajoha

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYÊN

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/10/2026 đến 14:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà trọ Minh Trường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/10/2026 đến 14:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Bùi Thanh Xanh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/10/2026 đến 14:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Vĩnh Vĩ Tìn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/10/2026 đến 14:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Tiến Hoàn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ HẬU NGHĨA

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP XD và PT BĐS Bảo An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP XD và PT BĐS Bảo An

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 24/10/2026 đến 16:15:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Trọ Minh Nguyệt

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Võ Văn Nhỏ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: PHÒNG KINH TẾ XÃ HÒA KHÁNH

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:45:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP XD và PT BĐS Bảo An

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực đường Nguyễn Thanh Tâm, ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Nguyễn Thanh Tâm, ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Phạm Thị Cẩm, ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trên đường ĐT835A ( từ Trường Tiểu Học Lộc Tiền đến đường Huỳnh Thị Luông ), ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực gần trạm Cấp Nước Phước Lại ( Đường ĐT.826C), thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực gần bến phà Ba Lo-Trâm Bầu( Đường đê bao Long Bào), thuộc ấp Phước Lại, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Lương Văn Bào(QL50) ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc; ấp Trường Bình xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường Lương Văn Bào(QL50) ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc; ấp Trường Bình xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường đan Kinh bà Ký, ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan Kinh bà Ký, ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 15:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Lộ Bình Bắc đoạn Cầu Bình Bắc 1, ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh 3 Xã đoạn ngã 4 Kinh 61 đến Kênh Cây Keo, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh 61 Ngã 4 Kinh 61 và Cây Khô Lớn, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Cả Dứa từ Cầu Ngan đến ngã 4 Kinh 61, ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Lò Gạch Thuận Lợi, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NĐ Võ Văn Lợi, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vườn Xoài cũ, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường QL62 đoạn Cầu 79, ấp Tân Lập 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường QL62 đoạn Cầu Song Sắt, ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Hứa Văn On, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Lãm, ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Quốc Sản đoạn từ CDCVL Bình Hòa Đông đến Kinh Ngon Bến Buôn, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Chi nhánh kỹ thuật Viettel Long An - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel (400kVA) ấp 1B Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Đường Nguyễn Văn Tuôi ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần KDC Vĩnh Lộc xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 13:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 1A ấp 1, 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: CHKD Huỳnh Đoàn (Nhà trọ) ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại Giam Long Hòa (K2) ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Ngô Gia - Chuỗi Cửa hàng Quốc Tế KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Chaang Chiia (Việt Nam) KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Công Minh LP ấp 1 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Công Minh LP ấp 6 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên ấp 3 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Đường ấp 5, 6 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Đường ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Đường ĐT 830 ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Đường ĐT 830 ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên ấp 3 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Đại Thiên Quang Solar+ Công ty TNHH MTV Energy Tech Solar âp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Vân Sơn ấp Voi Lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Đường Trường TH Mỹ Yên Ấp 4, 5, 6 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, 5, 6 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Mỹ Yên- Thanh Phú Ấp 2, 3 xã Mỹ Yên và ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM XNK Thép Visa ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: ấp 3 (ấp 5 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Cầu Nổi (ấp 5 cũ), xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Xóm Trường (ấp 6 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Trạch Định (ấp 9 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Trạch (ấp 12 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu TDC Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Tè nối dài - Ấp Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Bảy Thước - Đoạn từ Cầu Cò đến Trường tiểu học Bắc Hòa - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 08:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh doanh Trần Văn Nghĩa - Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm dân cư Giồng Dung - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/10/2026 đến 08:45:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Giồng Dung - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Giồng Dung - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 21/10/2026 đến 10:15:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cầu Kinh Hậu đến Trường THCS Huỳnh Việt Thanh - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh Biện Minh - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 21/10/2026 đến 11:45:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Nguyễn Chiêu Tình - 479 Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cầu Kinh 1000 đến giáp ranh xã Tuyên Thạnh - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 21/10/2026 đến 13:45:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh 63 Hậu Thạnh Tây - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Bến xe Hậu Thạnh Tây - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 21/10/2026 đến 15:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Bến xe Hậu Thạnh Tây đến Cầu Kinh Ranh - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Lô 600 - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 13 đến Km 13 + 500 trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 08:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 13 đến Km 13 + 500 trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 23/10/2026 đến 08:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 14 đến Km 14 + 500 trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 14 + 500 đến Km 15 trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 23/10/2026 đến 10:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ khu di tích Xứ Ủy Nam bộ đến Km 15 + 500 trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 16 đến Cầu Bùi Cũ trên Đường tỉnh 837 - Ấp 2, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 23/10/2026 đến 11:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Cầu Bùi Cũ đến Trường THCS Hậu Thạnh Đông trên Đường tỉnh 837 - Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Trường THCS Hậu Thạnh Đông đến chợ Trung tâm sản Hậu Thạnh Đông trên Đường tỉnh 837 - Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/10/2026 đến 14:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Trường THCS Hậu Thạnh Đông đến chợ Trung tâm sản Hậu Thạnh Đông trên Đường tỉnh 837 - Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ UBND xã Hậu Thạnh đến cầu treo Hậu Thạnh Đông trên Đường tỉnh 837 - Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, khu vực đường đê sông vàm Cỏ từ bến phà Bình Tịnh lên hướng ấp Bình Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, khu vực đường đê sông vàm Cỏ từ ấp Bình Hòa lên hướng ấp Bình Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh, khu vực đường bê tông nối đường tỉnh 832 với đường Cầu Đình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.(Khu vực ấp Bình Đông củ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, ấp Tân Bình, ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, Ấp Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường đi từ Cầu Rạch Mương đến Cầu Cần Xé xã Đức Huệ ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 07:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường An Thuận từ gần Đường Hồ Chí Minh về Đường An Thủy, ấp An Thuỷ, Xã An Ninh, khu vực trạm T27 Nr AN Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 816 từ Ngã 3 Cây Điệp đến Cầu Cần Giè, ấp An Hòa, ấp Chánh, ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 878A từ Khu Siêu Thị Thành Công đến Đường vô hẻm Lộc Bình 6 đến Gần Shop thời trang Hồng Phát, đến quán tạp hóa 3 Nhớ, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T8 An Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 878A từ Khu Siêu Thị Thành Công đến Đường vô hẻm Lộc Bình 6 đến Gần Shop thời trang Hồng Phát, đến quán tạp hóa 3 Nhớ, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T12 An Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ Cầu Rạch Mương đến Cầu Cần Xé xã Đức Huệ ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Cầu Thổ Định Ra hướng kênh Thổ Định đến Sông Vàm Cỏ,ấp Tân Qui, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T3 Nr T54 Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 08:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Rạch Nhum Gò Sao khu vực nhà máy chà 10 Xị Vô xóm, Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T12 Nr Rạch Nhum Gò Sao

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Rạch Nhum Gò Sao khu vực nhà máy chà 10 Xị Vô xóm, Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T10/10 Rạch Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tân Phú từ Vựa Ve Chay đến Đầu Đường Ấp Chánh, ấp Tân Phú, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T5 Nr Rạch Nhum Gò Sao

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ấp Chánh, Từ cổng Chào đến Đường Hồ Chí Minh, ấp Tân Phú, Xã Hiệp Hoà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 14:10:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Trường THCS Mỹ Thạnh Đông đến Đường Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông đến Rạch Bọng đến sông vàm cỏ, khu vực nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Tân Phú từ Đình thần Tân Phú đến Nhôm Kính Nguyễn Phước, ấp Tân Phú, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T91A tuyến 475 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bàu Trai Từ Nhà Ông Mười Cô Be đến Nhà Anh Hiệp, ấp Bàu Trai, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T25/10 Bà Vọng

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ Khô Bò 5 Chớ đến Cơ Sở Sản Xuất Khô Bò Bé Hai, ấp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực T32 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ đầu đường Khu Trù Mật đến Nhà nghỉ Bà Hiền, ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T4 Trù mật

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 08:40:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Chợ Hiệp Hòa từ Cầu Móng đến Điện từ Bảy Thiện, đến đầu đường vô nhà máy gạch Anh Bình, đến tiệm Nam Thái, Khu vực 4, 5, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T14 Nr chợ Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường ra Bà Mùi từ Vật Liệu Xây Dựng Cẩm Hồng đến Chợ Bà Mùi đến Khu vực Sông Vàm Cỏ đến Cầu Đức Huệ 2, ấp Giồng Trôm, Bà Mùi, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Bà Mùi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Cốc Rinh từ Quán Ăn Hân Hạnh đến Đại lý diêm Tro Năm Em, ấp Tho Mo, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T6 Cốc Rinh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:40:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Cốc Rinh từ Đại lý diêm Tro Năm Em đến gần Đường Kênh Tỉnh, ấp Cốc Rinh, Xã Mỹ Quý , khu vực trạm T14 Cốc Rinh

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường vô Voi Đình, từ vật liệu Xây Dựng Lan Anh đến gần Nhà Nghĩ Gia Huy, ấp Tho Mo, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T8 Voi Đình

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường vô Voi Đình, từ Café Kiều Lủy đến Trại Bò Nguyễn Chí Linh , ấp Tho Mo, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T21 Voi Đình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:10:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lộc Giang từ gần Cầu kênh Tây đến Đường Hồ Chí Minh, ấp Sơn Lợi, Xã An Ninh, khu vực trạm T21 Nr T32 Sơn Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Sơ Rơ, từ Cầu Sơ Rơ đến tạp Hóa Thanh Quyên, ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T29 Ấp 5 Mỹ Quý Đông

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 22/10/2026 đến 14:40:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ấp 3 Mỹ Quý Đông, từ ngã 3 Nhà Tư Sai ra Kênh Đường Xuồng, ấp Mỹ Quý Đông, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T39 UB- ấp 2 MQĐ

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ Tư Gia Trương Công Buol đến Tiệm Tạp Hóa Ánh Nguyệt, ấp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T37 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 08:40:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ Nhà Sách Đình Nguyên đến , ấp Hòa Hiệp 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T42 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:40:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đầu Ấp Văn Hóa Hòa Hiệp 1 đến Khu Nhà Ông Tấn, ấp Hòa Hiệp 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T5 Nr Hòa Hiệp 1

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 23/10/2026 đến 10:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đầu Nhà Ông Minh đến Khu Nhà Ông Thoảng, Ấp An Hiệp, Xã An Ninh, khu vực trạm T9A/12 Hòa Hiệp 1

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường An Ninh Tây từ Hội Thánh Tin Lành An Ninh Đông đến tiệp tạp Hóa Tấn Đạt, Ấp An Hiệp, Xã An Ninh, khu vực trạm T10 Nr An Ninh Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 14:10:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường An Thạnh 6, từ Ngã 3 Vô Xóm, ấp An Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T12 An Thạnh 6

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường An Thạnh 7, đến Café Bến Gió, ấp An Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T21 Nr An Thạnh 7

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường An Thủy từ Sân Bóng Mini đến quán ba Hùng, Ấp An Thuỷ, Xã An Ninh, khu vực trạm T52 Nr An Thủy

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ khu dân cư gần cầu Mỹ Thành đến hết đường Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông đến sông vàm cỏ, ấp Vàm Rạch Gốc, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực Nr ấp 1, 2 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ khu dân cư gần cầu Mỹ Thành đến hết đường Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông đến sông vàm cỏ, ấp Vàm Rạch Gốc, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực Nr T62A tuyến 477

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Từ Km 22 đến Km 23 trên Quốc lộ 62: ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 08:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 21 đến Km 21+500 trên Quốc lộ 62: ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 19 đến Km 20 trên Quốc lộ 62: ấp Cả Ràng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 18 đến Km 19 trên Quốc lộ 62: ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh Rạch Gỗ: ấp Công Bình - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Kênh 3 đến Kênh Bắc Đông Mới cặp đường Kênh 21: ấp Công Trường - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/10/2026 đến 15:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Kênh 2 đến Kênh 3 cặp đường Kênh 21: ấp Công Trường - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Quốc Lộ 62 đến Kênh 500 cặp Kênh Bến Kè: ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 08:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tuyên Nhơn đến Cầu Bến Kè cặp sông vàm cỏ: ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UB xã Thuỷ Đông Cũ đến Kênh Thầy Pháp cặp Đường Thuỷ Tân: ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Kênh Rạch Gia đến Kênh Bến Bùi cặp sông Vàm Cỏ: ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh Bến Bùi: ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh Mương Lộ: ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Quốc lộ 62 đến Kênh Xáng Thuỷ Tân cặp đường Thầy Pháp: ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cây xăng Sáu Khoáng cặp Sông Vàm Cỏ: ấp An Đông - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 08:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Km 47 đến Km 47+500 cặp Quốc lộ N2: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Kênh Trà Cú đến đầu Kênh 6 Chí, cặp Kênh 6 Chí: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Bến Đò Vịnh Sau đến Rạch Xẻo Mũi cặp sông Vàm Cỏ: ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Rạch Xẻo Mũi đến Rạch Thủ Ngân, cặp Kênh 30/4: ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Rạch Thủ Ngân đến Rạch Cái Tôm, cặp Kênh 30/4: ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Rạch Cái Tôm đến Rạch Đá Biên, cặp Kênh 30/4: ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Đường Đông Sông Lò Gạch từ cầu Cả Môn đến Vàm Dưng - ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: - Khu vực cặp Bờ đông Kênh Ngang, khu vực cặp Kênh 7 Thước, ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu. - Toàn bộ khu vực ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu. - Khu vực cặp Đường tỉnh 837B, ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực cặp sông Vàm Cỏ Tây (Từ bến đò ngã năm cũ (nhà chú 2 Đại) hướng về cầu kênh 504), khu vực cặp kênh 504 Nối Dài, khu vực cặp kênh Phụ Nữ, ấp Cả Nga, xã Tân Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Cây Me

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Nguyễn Thị Dung, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TỔ HỢP TÁC BƠM ĐIỆN LÊ VĂN CỘP, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực cặp ĐT 837B (Đoạn từ Cầu Quân Khu 7 đến khu vực giáp ranh ấp Gò Cả Bô, xã Vĩnh Thạnh), ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu. - Khu vực cặp ĐT 831 (từ Công an huyện Tân Hưng cũ đến Garage Ô tô Minh Tân), ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng. - Toàn bộ Khu D (Thị trấn Tân Hưng cũ), ấp Bàu Chứa, xã Tân Hưng. - Khu vực cặp Kênh T35, ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh. - Toàn bộ khu vực ấp Gò Cả Bô, ấp Vĩnh Châu B, ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Đường Chợ Ông Bái, Kênh Chiến đấu, đường kênh 30 tháng 4, ấp Cầu Hàng, Chợ Ông Bái xã An Lục Long, ấp Tân Long xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kênh T2 (từ chợ Cầu Đồn đến Cổng ấp Văn Hóa Long Bình) ấp Long Thuận xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Kho TL Trang Thuận Phát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh T2 (từ Cổng ấp Văn Hóa Long Bình đến ranh giới ĐT 827D tỉnh Đồng Tháp), đường Kênh Bưng Môn ấp Long Trì xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kênh 30 tháng 4 (đoạn từ Trạm y tế An Lục Long đền Cầu Ông Bụi) ấp Cầu Hàng xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan khu vực Chùa Đông Hòa ấp Xuân Hòa xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đan vào xóm một phần ấp ấp Đồng Tre xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường liên ấp 2-5 (khu vực Cầu Chợ Giữa) ấp Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan (đoạn từ Kênh Tư Trạng 1km hướng về Công Cầu Hà Nội) ấp Phú Ngãi Trị xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh 30 tháng 4 (đoạn giao với đường An Tập) ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827B (từ Cống Cầu Vàm đến kênh Bảy Na) ấp Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đan, (khu vực từ Cánh Đồng 12 đến kênh 30/4) ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827A từ Trường Nguyễn Thông đến Bệnh Viện Châu Thành và toàn tuyến đường Cao Văn Lầu thuộc ấp Trường Xuân và toàn tuyến đường 30/4 thuộc ấp Bình Lục, Tân Nho xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 14:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ao Sen-Thanh Bình 2 (đoạn từ đầu Đường Ao Sen đến nhà Văn Hóa Thanh Bình 2) ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lộ Dừa Thanh Phú Long (đoạn từ Ngả 4 Thanh Phú Long đến nhà Văn Hóa Thanh Bình 2) ấp Thanh Tân, Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 08:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827B ấp Vĩnh viễn, Thanh vĩnh Đông đoạm từ Chợ Thuận Mỹ đến Bến đò Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 08:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lộ Dừa Thanh Phú Long (đoạn từ Ngả 4 Thanh Phú Long đến nhà Văn Hóa Thanh Bình 2) ấp Thanh Tân, Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827B ấp Vĩnh viễn, Thanh vĩnh Đông đoạm từ Chợ Thuận Mỹ đến Bến đò Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện