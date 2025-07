Lộ diện dàn cast cực chất của 'Chiến sĩ quả cảm'

Mới đây, họp báo chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm thu hút nhiều mỹ nam, mỹ nhân Vbiz góp mặt. Sự tham gia của dàn nghệ sĩ như MONO, Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Hưng Nguyễn, Binz... khiến netizen choáng ngộp.

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chính thức ra mắt, với tên gọi Chiến Sĩ Quả Cảm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sự kết hợp đa dạng của dàn cast hứa hẹn tạo nên một diện mạo sinh động và chân thực cho "Chiến sĩ quả cảm" trên màn ảnh.

14 nghệ sĩ hóa thành chiến sĩ quả cảm là: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO, Binz và Hưng Nguyễn.

Quy trình thực hiện chương trình bao gồm 3 bước: huấn luyện nghệ sĩ trên thao trường, tham gia các tình huống thực chiến, tái hiện câu chuyện chiến đấu thành công của các chiến sĩ thật. Tập 1 sẽ được phát sóng trên VTV3 vào 27/7, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Lê Dương Bảo Lâm (từ trái qua phải).

Những gương mặt kỳ cựu như Kiều Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Luật, Ngô Kiến Huy... tham gia đã mang đến sự bảo chứng cho chương trình.

Nam vương Du lịch thế giới Hưng Nguyễn đậm chất điện ảnh trong bộ trang phục này.

Ca sĩ Quốc Thiên.

Rapper Binz.

Ngô Kiến Huy.

Ca sĩ MONO.





