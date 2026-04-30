Lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay: Chi tiết tưởng thừa lại có tác dụng không tưởng

Tác dụng của lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay

Lỗ nhỏ xíu đó lúc này có tác dụng như "lỗ thở" giúp cân bằng và duy trì áp suất không khí trong cabin máy bay ở mức an toàn.

Nhiều hành khách khi ngồi ghế cạnh cửa sổ máy bay thường vô tình nhận ra một chi tiết khá lạ: ở phía dưới tấm kính luôn xuất hiện một lỗ nhỏ li ti. Không ít người cho rằng đó là lỗi sản xuất, dấu hiệu hư hỏng hoặc thậm chí là “khe hở nguy hiểm” trên thân máy bay. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, chi tiết tưởng chừng vô nghĩa này lại là một thiết kế kỹ thuật quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Theo các chuyên gia hàng không, cửa sổ máy bay thương mại không phải chỉ gồm một lớp kính như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, nó được cấu tạo từ 3 lớp vật liệu acrylic trong suốt với chức năng khác nhau nhằm chịu được điều kiện khắc nghiệt ở độ cao hàng chục nghìn mét.

Lỗ nhỏ mà hành khách nhìn thấy thực chất nằm ở tấm kính giữa, và trong ngành hàng không nó được gọi là “bleed hole” hoặc “breather hole” - tạm hiểu là “lỗ thở”.

Ở độ cao hành trình khoảng 10.000 – 11.000m, sự chênh lệch áp suất giữa bên trong cabin và môi trường bên ngoài là rất lớn. Nếu tất cả các lớp kính cùng phải chịu lực này, nguy cơ hư hỏng hoặc nứt vỡ sẽ tăng đáng kể. Chính vì vậy, lỗ nhỏ trên cửa sổ được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề trên.

Cụ thể:

Cân bằng áp suất bên trong khoang hành khách và khoảng trống giữa 3 lớp kính

“Mục đích của lỗ thoát khí nhỏ trên tấm kính ở giữa là giúp cân bằng áp suất giữa khoang hành khách và khoảng không khí nằm giữa các lớp kính, nhờ đó áp suất trong suốt chuyến bay chỉ tác động chủ yếu lên lớp kính ngoài cùng,” ông Marlowe Moncur, Giám đốc công nghệ tại GKN Aerospace, công ty chuyên sản xuất cửa sổ máy bay, giải thích.

Nhờ lỗ thở này, lớp kính ngoài cùng sẽ chịu phần lớn áp lực chênh lệch, trong khi lớp kính giữa đóng vai trò như một tầng bảo vệ dự phòng, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách. Lớp kính trong cùng tuy không chịu lực nhưng có nhiệm vụ bảo vệ hai lớp kính phía ngoài khỏi những tác động hoặc va chạm có thể phát sinh từ phía hành khách.

Lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ máy bay còn đóng vai trò giải phóng hơi ẩm.

Tạo lớp bảo vệ dự phòng khi xảy ra sự cố

Trong trường hợp cực kỳ hiếm khi lớp kính ngoài gặp trục trặc, lớp giữa vẫn đủ khả năng giữ áp suất cabin trong thời gian phi công hạ độ cao khẩn cấp. Thiết kế này tạo thêm một tầng an toàn cho hành khách.

Giúp cửa sổ luôn trong suốt

Ngoài chức năng kỹ thuật về áp suất, lỗ nhỏ trên còn giải quyết một vấn đề khác mà hành khách ít để ý: hơi nước.

Khi máy bay bay ở môi trường lạnh giá, sự chênh lệch nhiệt độ dễ khiến hơi ẩm ngưng tụ, gây mờ hoặc đóng băng trên cửa sổ. Lỗ thở cho phép hơi ẩm thoát ra ngoài khoảng trống giữa các lớp kính, nhờ đó cửa sổ hạn chế bị mờ, giúp hành khách vẫn quan sát được khung cảnh bên ngoài.

Đây cũng là lý do vì sao dù bay qua vùng nhiệt độ âm sâu, cửa sổ máy bay hiếm khi bị phủ sương hoàn toàn.