Lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay: Chi tiết tưởng thừa lại có tác dụng không tưởng

Thứ năm, 07:00 30/04/2026 | Tiêu điểm
GĐXH - Những lỗ hổng nhỏ giữa các lớp kính của cửa sổ máy bay không phải là cửa bị lỗi mà đây chính là thiết kế của nhà sản xuất tạo ra.

Tác dụng của lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay 

Lỗ nhỏ xíu đó lúc này có tác dụng như "lỗ thở" giúp cân bằng và duy trì áp suất không khí trong cabin máy bay ở mức an toàn.

Nhiều hành khách khi ngồi ghế cạnh cửa sổ máy bay thường vô tình nhận ra một chi tiết khá lạ: ở phía dưới tấm kính luôn xuất hiện một lỗ nhỏ li ti. Không ít người cho rằng đó là lỗi sản xuất, dấu hiệu hư hỏng hoặc thậm chí là “khe hở nguy hiểm” trên thân máy bay. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, chi tiết tưởng chừng vô nghĩa này lại là một thiết kế kỹ thuật quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Theo các chuyên gia hàng không, cửa sổ máy bay thương mại không phải chỉ gồm một lớp kính như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, nó được cấu tạo từ 3 lớp vật liệu acrylic trong suốt với chức năng khác nhau nhằm chịu được điều kiện khắc nghiệt ở độ cao hàng chục nghìn mét.

Lỗ nhỏ mà hành khách nhìn thấy thực chất nằm ở tấm kính giữa, và trong ngành hàng không nó được gọi là “bleed hole” hoặc “breather hole” - tạm hiểu là “lỗ thở”.

Ở độ cao hành trình khoảng 10.000 – 11.000m, sự chênh lệch áp suất giữa bên trong cabin và môi trường bên ngoài là rất lớn. Nếu tất cả các lớp kính cùng phải chịu lực này, nguy cơ hư hỏng hoặc nứt vỡ sẽ tăng đáng kể. Chính vì vậy, lỗ nhỏ trên cửa sổ được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề trên.

Cụ thể:

Cân bằng áp suất bên trong khoang hành khách và khoảng trống giữa 3 lớp kính

“Mục đích của lỗ thoát khí nhỏ trên tấm kính ở giữa là giúp cân bằng áp suất giữa khoang hành khách và khoảng không khí nằm giữa các lớp kính, nhờ đó áp suất trong suốt chuyến bay chỉ tác động chủ yếu lên lớp kính ngoài cùng,” ông Marlowe Moncur, Giám đốc công nghệ tại GKN Aerospace, công ty chuyên sản xuất cửa sổ máy bay, giải thích.

Nhờ lỗ thở này, lớp kính ngoài cùng sẽ chịu phần lớn áp lực chênh lệch, trong khi lớp kính giữa đóng vai trò như một tầng bảo vệ dự phòng, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách. Lớp kính trong cùng tuy không chịu lực nhưng có nhiệm vụ bảo vệ hai lớp kính phía ngoài khỏi những tác động hoặc va chạm có thể phát sinh từ phía hành khách.

Lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ máy bay còn đóng vai trò giải phóng hơi ẩm.

Tạo lớp bảo vệ dự phòng khi xảy ra sự cố

Trong trường hợp cực kỳ hiếm khi lớp kính ngoài gặp trục trặc, lớp giữa vẫn đủ khả năng giữ áp suất cabin trong thời gian phi công hạ độ cao khẩn cấp. Thiết kế này tạo thêm một tầng an toàn cho hành khách.

Giúp cửa sổ luôn trong suốt

Ngoài chức năng kỹ thuật về áp suất, lỗ nhỏ trên còn giải quyết một vấn đề khác mà hành khách ít để ý: hơi nước.

Khi máy bay bay ở môi trường lạnh giá, sự chênh lệch nhiệt độ dễ khiến hơi ẩm ngưng tụ, gây mờ hoặc đóng băng trên cửa sổ. Lỗ thở cho phép hơi ẩm thoát ra ngoài khoảng trống giữa các lớp kính, nhờ đó cửa sổ hạn chế bị mờ, giúp hành khách vẫn quan sát được khung cảnh bên ngoài.

Đây cũng là lý do vì sao dù bay qua vùng nhiệt độ âm sâu, cửa sổ máy bay hiếm khi bị phủ sương hoàn toàn.

Loài vật nhỏ nhất hành tinh

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Đó có thể là đáp án bất ngờ với nhiều người.

Ước vọng không tưởng của thần đồng IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Thần đồng có IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ quyết định tiếp tục theo đuổi thêm một bằng tiến sĩ thứ hai về y học - trí tuệ nhân tạo.

Số phận người đàn ông sống trong sân bay suốt 18 năm, không ở trên bất kỳ quốc gia nào

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Ông trở thành người vô tổ quốc, một bóng ma mắc kẹt tại khu vực quá cảnh - nơi về mặt lý thuyết không thuộc chủ quyền hoàn toàn của bất kỳ quốc gia nào.

Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bất ngờ đổi đời sau khi trúng số độc đắc nhưng những lựa chọn sai lầm, khiến gia đình tan vỡ, tài sản tiêu tán và kết cục bi kịch khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Vũ khí Trung Quốc 3.000 năm trước làm từ vật liệu ngoài hành tinh

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Những thợ rèn ở thành cổ Tam Tinh Đôi - Trung Quốc có thể đã tìm thấy một "kẻ xâm nhập" ngoài hành tinh.

Trăn "khủng" nặng 45kg xơi tái vật nuôi trong đồn điền, cảnh tượng khiến lão nông rụng rời

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Một con trăn dài khoảng 5,5m đã bị phát hiện đang nuốt chửng một con bê tại đồn điền cọ dầu gần khu vực Paya Keladi, huyện Baling, bang Kedah (Malaysia) vào ngày 29/3.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh ngỡ đã tuyệt chủng 6.000 năm bất ngờ "tái xuất"

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc khi phát hiện hai loài thú có túi từng được cho là đã biến mất khoảng 6.000 năm trước, nhưng thực tế vẫn đang sinh sống ở một nơi rất bí ẩn.

Chân dung CEO đẹp trai, tài giỏi thay thế Tim Cook tại Apple: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - John Ternus là vị CEO hoàn hảo nhất để lèo lái đế chế Apple thống trị kỷ nguyên AI khi Tim Cook đang lùi lại ở đỉnh cao vinh quang nhất của sự nghiệp.

Hành tinh "chia làm 2 nửa" LHS 3844b có thể sinh sống được

Tiêu điểm - 1 tuần trước

một nửa hành tinh LHS 3844b luôn là ban ngày, nửa còn lại là bóng đêm vĩnh cửu.

Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Mang số vàng thu thập được dưới sông mang đi kiểm tra, người phụ nữ vô cùng vui mừng khi biết giá trị của chúng.

Xem nhiều

Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đường

Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đường

Tiêu điểm

Người phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.

Lộ số tiền thanh toán của người đàn ông lưu trú khách sạn hạng sang tới 67 năm khiến nhiều người bất ngờ

Lộ số tiền thanh toán của người đàn ông lưu trú khách sạn hạng sang tới 67 năm khiến nhiều người bất ngờ

Tiêu điểm
Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Tiêu điểm
Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng

Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng

Tiêu điểm
Vũ khí Trung Quốc 3.000 năm trước làm từ vật liệu ngoài hành tinh

Vũ khí Trung Quốc 3.000 năm trước làm từ vật liệu ngoài hành tinh

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
