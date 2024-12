Loại rau quả nào làm giảm khả năng thụ tinh của nam giới?

1. Ăn rau quả chứa thuốc trừ sâu làm suy yếu khả năng thụ tinh của tinh trùng

Nhiều nghiên cứu khoa học đã đưa ra bằng chứng liên kết việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu với các tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản, thụ tinh của nam giới, có thể dẫn đến suy giảm chất lượng tinh trùng và giảm số lượng tinh trùng.

Theo một nghiên cứu mới đây do Giáo sư Dinh dưỡng và Dịch tễ học Jorge Chavarro tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan trình bày tại Đại hội Khoa học và Triển lãm năm 2024 của Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, các cặp đôi đang điều trị hiếm muộn có thể có tỷ lệ thụ tinh thấp hơn nếu đối tác nam tiêu thụ nhiều dư lượng thuốc trừ sâu từ trái cây và rau quả.

Nghiên cứu được thực hiện trên 240 cặp vợ chồng đang trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu chế độ ăn uống tự báo cáo từ các đối tác nam để ước tính mức độ tiếp xúc của họ với dư lượng thuốc trừ sâu từ trái cây và rau quả. Họ phát hiện ra rằng mức độ tiếp xúc cao hơn có liên quan đến tỷ lệ thụ tinh thấp hơn.

Giáo sư Jorge Chavarr cho biết: "Dữ liệu của chúng tôi cho thấy việc tiếp xúc với dư lượng thuốc trừ sâu thông qua chế độ ăn uống có thể có tác động quan trọng đến chức năng sinh sản vượt xa những gì chúng tôi đã mô tả trước đây về tác động đến chất lượng tinh dịch . Điều này cho thấy việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu có thể làm suy yếu khả năng thụ tinh của tinh trùng với trứng".

Ăn rau quả nhiễm thuốc trừ sâu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới. Ảnh minh họa.

2. Thực phẩm giúp nâng cao chất lượng tinh trùng ở nam giới

Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới và chất lượng tinh trùng, trong đó lối sống và dinh dưỡng có liên quan trực tiếp.

Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan và Đan Mạch cũng cho thấy, những người nam giới có chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến , đồ chiên rán, ngũ cốc tinh chế, đồ ngọt có chất lượng tinh trùng và chức năng tinh hoàn thấp hơn so với những nam giới có chế độ ăn lành mạnh bao gồm nhiều trái cây, thịt gà, rau, cá.

Họ cũng cho rằng, chất chống oxy hóa và acid béo omega-3 rất cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng tốt ở nam giới. Nguồn chất dinh dưỡng này tập trung chủ yếu trong các loại rau quả, các loại hạt và cá béo.

Rau quả giàu vitamin C

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là stress oxy hóa, có thể làm hỏng DNA của tinh trùng và dẫn đến giảm khả năng sinh sản. Các chất chống oxy hóa như vitamin C , E và selen đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tinh trùng khỏi stress oxy hóa.

Chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt góp phần tăng khả năng sinh sản ở nam giới. Một số loại rau như măng tây cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch và tăng lượng tinh dịch. Hàm lượng vitamin C cao trong các loại rau quả này giúp duy trì chất lượng và số lượng tinh trùng, khiến nó trở thành lựa chọn thực phẩm lý tưởng cho nam giới muốn tăng cường sức khỏe sinh sản.

Quả lựu

Lựu là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe và làm giảm một chất có hại gọi là malondialdehyde trong máu. Chất này ảnh hưởng tiêu cực đến tế bào tinh trùng. Bằng cách tiêu thụ nước ép lựu, các tế bào tinh trùng được bảo vệ tốt hơn, do đó tăng cơ hội tiếp cận và thụ tinh cho trứng.

Quả bơ

Quả bơ thực sự là nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe tinh trùng. Với hàm lượng folate, vitamin E và kẽm cao, chúng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh tinh trùng và tổng hợp DNA, đảm bảo sự phát triển thích hợp của tế bào tinh trùng. Vitamin E là chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại các loại oxy phản ứng và cải thiện chất lượng tinh dịch.

Quả óc chó

Ăn quả óc chó như một phần của chế độ ăn uống cân bằng có thể cải thiện sức khỏe sinh sản nói chung vì quả óc chó rất giàu acid béo omega-3 giúp tinh trùng di chuyển tốt hơn. Chất chống oxy hóa trong quả óc chó như vitamin E và polyphenol giúp bảo vệ tế bào tinh trùng khỏi bị tổn thương do các chất có hại trong cơ thể gây ra. Quả óc chó cũng chứa kẽm, một khoáng chất quan trọng để tạo ra và duy trì tinh trùng khỏe mạnh.

Quả óc chó giàu acid béo omega-3 giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng.

Tỏi

Tỏi chứa một hợp chất gọi là allicin, có đặc tính cải thiện lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục nam, tác động tích cực đến số lượng tinh trùng và thể tích tinh dịch. Tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do có trong cơ thể con người và bảo vệ chống lại tổn thương tế bào có hại.

Cá hồi và cá mòi

Thực phẩm giàu omega-3 đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và cấu trúc của tế bào tinh trùng và các tế bào khác trong cơ thể. Cá hồi, cá mòi là nguồn cung cấp dồi dào acid béo omega-3 tốt cho tim mạch, cải thiện khả năng di chuyển, hình thái và số lượng tinh trùng.

Ngoài ra, các loại cá này còn cung cấp một lượng đáng kể vitamin B12, arginine và acid aspartic, có khả năng tăng số lượng cũng như khả năng di chuyển của tinh trùng.