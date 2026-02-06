LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình
Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.
Thắp hy vọng từ những điều giản dị
Vừa qua, tại Chùa Phúc An (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) LPBank phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) tổ chức chương trình "Tết ấm Siêu nhân 2026", đồng thời trao tài trợ cho dự án phục hồi chức năng "Thoát khỏi sàn nhà" dành cho trẻ bại não tại địa phương.
Với nhiều trẻ em, việc ngồi vững hay tự đứng lên là điều tự nhiên. Nhưng với trẻ bại não, đó lại là cả một hành trình gian nan. Không ít em phải gắn bó với sàn nhà suốt những năm tháng đầu đời, hạn chế vận động, đối diện nguy cơ biến dạng cơ xương và mất dần cơ hội hòa nhập. Ra đời từ năm 2018, dự án "Thoát khỏi sàn nhà" do CPFAV khởi xướng đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ em trên cả nước có cơ hội được phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng sống. Năm 2026, dự án tiếp tục được triển khai tại Ninh Bình – nơi hiện có hơn 230 trẻ bại não đang cần sự trợ giúp, phần lớn thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, LPBank đã trao tài trợ 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ sản xuất và trao tặng các thiết bị phục hồi chức năng thiết yếu như xe lăn chuyên dụng, ghế tập ngồi, giày nẹp chỉnh hình; đồng thời tổ chức các lớp hướng dẫn chăm sóc, tập luyện cho phụ huynh.
Phát biểu tại sự kiện, Bà Nguyễn Thị Vui – Thành viên Ban Điều hành LPBank chia sẻ: Những chiếc xe lăn, đôi giày nẹp không chỉ là dụng cụ vật lý, mà là "đôi cánh" giúp các con tự tin hòa nhập và giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho gia đình. Với phương châm "Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh", LPBank luôn đồng hành cùng cộng đồng yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong những dịp Tết đến xuân về.
Tết ấm cho những "chiến binh" nhí
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tạo nên một ngày hội thực sự cho các gia đình. Trong không gian ấm cúng của Chùa Phúc An, hàng trăm phần quà Tết và lì xì đầu xuân được trao tận tay các em nhỏ – những "chiến binh" nhí đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.
Chị N.T.H, một phụ huynh có con nhận được xe lăn từ chương trình xúc động: "Mơ ước con được ngồi thẳng để ăn cơm, để nhìn mọi người giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn LPBank và Hội đã mang đến cho gia đình tôi một cái Tết trọn vẹn và đầy hy vọng".
Sự kiện tại Ninh Bình tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động an sinh xã hội được LPBank duy trì trong nhiều năm qua, từ hỗ trợ giáo dục, y tế, đến các chương trình cứu trợ, chăm lo đời sống người dân tại nhiều địa phương. Không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển kinh doanh, LPBank đang từng bước khẳng định hình ảnh một ngân hàng gắn bó với cộng đồng, kiên trì theo đuổi các giá trị sẻ chia và phụng sự xã hội một cách bền bỉ.
Khi cánh cửa năm mới đang mở ra, sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp chính là nguồn động lực để những em nhỏ kém may mắn có thêm cơ hội vươn lên, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
LPBank
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều nămĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...
Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạĐời sống - 5 giờ trước
Trong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.
Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà NộiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tànXã hội - 14 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.
Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia LaiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'Đời sống
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.