Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn
GĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.
Nằm im lìm giữa không gian xanh mướt của phường Hàm Rồng, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (Thanh Hóa) giờ đây hiện ra như một phế tích. Sự hoang tàn, đổ nát nơi đây khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải bàng hoàng, xót xa, cảm giác như một cơn bão dữ vừa quét qua, để lại những mảnh vụn nát tan của một khối tài sản công khổng lồ.
Bước qua cổng chính của Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, hiện thực đập vào mắt là một khung cảnh đổ nát, hoang tàn. Những mảng trần thạch cao bị cạy phá nham nhở, treo lơ lửng trên không trung. Dưới sàn nhà, gạch lát nứt vỡ, rác rưởi và bụi bặm phủ dày thành lớp, quyện cùng những mảnh kính vỡ vụn sắc lẹm.
Ngoài ra rất nhiều hệ thống dây điện âm tường đã bị rút sạch lõi đồng, để lại những lớp vỏ cao su đen ngòm vứt ngổn ngang khắp hành lang. Các tủ thiết bị âm thanh đắt tiền bị cạy tung, linh kiện bên trong bị tháo gỡ, nát vụn. Ngay cả những chiếc điều hòa nhiệt độ cũng bị giật sập khỏi giá đỡ, nằm chỏng chơ hoặc treo lơ lửng bên cửa sổ...
Phía ngoài, trạm biến áp tổng trị giá hàng trăm triệu đồng bị đập phá vỡ nát để lấy cắp thiết bị bên trong. Dãy 5 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phía sau khuôn viên nay bị bao phủ bởi cỏ dại mọc lút đầu người, cửa nẻo xộc xệch, thiết bị vệ sinh bị đập nát hoặc tháo trộm.
Theo thông tin từ UBND phường Hàm Rồng, việc cạy phá, trộm cắp tài sản xảy ra trong tháng 10 và tháng 11/2025. Thời điểm đó, chính quyền nhận được thông tin từ bảo vệ nên đã phối hợp với công an điều tra và xác định 2 nhóm học sinh THCS đã đột nhập trung tâm, cắt dây điện, dây điều hòa...
Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo đến các nhà trường nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong học sinh.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014 với quy mô hơn 3,5 ha. Sau khi hoàn thành, nó được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm cho TP Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi trụ sở mới hoàn thành, trung tâm chính thức bị đóng cửa.
Suốt thời gian dài sau đó, công trình chỉ được sử dụng ngắn hạn làm khu cách ly tập trung trong đại dịch COVID - 19. Khi dịch bệnh qua đi, nơi này lại tiếp tục rơi vào cảnh "vườn không nhà trống". Dù tỉnh Thanh Hóa từng nỗ lực mời gọi các đơn vị sự nghiệp về đóng trụ sở, nhưng do sự bất cập về công năng và vị trí xa trung tâm, không một cơ quan nào mặn mà tiếp nhận khiến công trình xuống cấp nghiêm trọng.
Trước thực trạng tài sản nhà nước bị lãng phí nghiêm trọng và cảnh hoang tàn ngày càng nhức nhối, UBND phường Hàm Rồng đã có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất phương án "giải cứu". Theo đó, phường kiến nghị chuyển đổi toàn bộ công năng của trung tâm thành Trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.
Ngay sau khi nhận được đề xuất, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi, bàn giao tài sản cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi đầu tư dự án trung tâm dưỡng lão theo đúng nguyện vọng của chính quyền địa phương và thực tế nhu cầu xã hội.
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều nămĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...
Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạĐời sống - 5 giờ trước
Trong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.
Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà NộiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.
LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh BìnhXã hội - 13 giờ trước
Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.
Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia LaiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'Đời sống
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.