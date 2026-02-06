Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Nằm im lìm giữa không gian xanh mướt của phường Hàm Rồng, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (Thanh Hóa) giờ đây hiện ra như một phế tích. Sự hoang tàn, đổ nát nơi đây khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải bàng hoàng, xót xa, cảm giác như một cơn bão dữ vừa quét qua, để lại những mảnh vụn nát tan của một khối tài sản công khổng lồ.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Bước qua cổng chính của Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, hiện thực đập vào mắt là một khung cảnh đổ nát, hoang tàn. Những mảng trần thạch cao bị cạy phá nham nhở, treo lơ lửng trên không trung. Dưới sàn nhà, gạch lát nứt vỡ, rác rưởi và bụi bặm phủ dày thành lớp, quyện cùng những mảnh kính vỡ vụn sắc lẹm.

Hệ thống trần nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ngoài ra rất nhiều hệ thống dây điện âm tường đã bị rút sạch lõi đồng, để lại những lớp vỏ cao su đen ngòm vứt ngổn ngang khắp hành lang. Các tủ thiết bị âm thanh đắt tiền bị cạy tung, linh kiện bên trong bị tháo gỡ, nát vụn. Ngay cả những chiếc điều hòa nhiệt độ cũng bị giật sập khỏi giá đỡ, nằm chỏng chơ hoặc treo lơ lửng bên cửa sổ...

Các thiết bị máy móc, đường dây điện, máy tính... trong Trung tâm Hội nghị bị phá hoại, có dấu hiệu trộm cắp.

Phía ngoài, trạm biến áp tổng trị giá hàng trăm triệu đồng bị đập phá vỡ nát để lấy cắp thiết bị bên trong. Dãy 5 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phía sau khuôn viên nay bị bao phủ bởi cỏ dại mọc lút đầu người, cửa nẻo xộc xệch, thiết bị vệ sinh bị đập nát hoặc tháo trộm.

Nhiều lớp cao su bọc lõi dây điện bị vứt bỏ ngổn ngang khắp sàn nhà.

Theo thông tin từ UBND phường Hàm Rồng, việc cạy phá, trộm cắp tài sản xảy ra trong tháng 10 và tháng 11/2025. Thời điểm đó, chính quyền nhận được thông tin từ bảo vệ nên đã phối hợp với công an điều tra và xác định 2 nhóm học sinh THCS đã đột nhập trung tâm, cắt dây điện, dây điều hòa...

Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo đến các nhà trường nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong học sinh.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014 với quy mô hơn 3,5 ha. Sau khi hoàn thành, nó được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm cho TP Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi trụ sở mới hoàn thành, trung tâm chính thức bị đóng cửa.

Suốt thời gian dài sau đó, công trình chỉ được sử dụng ngắn hạn làm khu cách ly tập trung trong đại dịch COVID - 19. Khi dịch bệnh qua đi, nơi này lại tiếp tục rơi vào cảnh "vườn không nhà trống". Dù tỉnh Thanh Hóa từng nỗ lực mời gọi các đơn vị sự nghiệp về đóng trụ sở, nhưng do sự bất cập về công năng và vị trí xa trung tâm, không một cơ quan nào mặn mà tiếp nhận khiến công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Hệ thống trạm biến áp tổng trị giá hàng trăm triệu đồng hư hỏng nghiêm trọng.

Trước thực trạng tài sản nhà nước bị lãng phí nghiêm trọng và cảnh hoang tàn ngày càng nhức nhối, UBND phường Hàm Rồng đã có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất phương án "giải cứu". Theo đó, phường kiến nghị chuyển đổi toàn bộ công năng của trung tâm thành Trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.

Phía sau khuôn viên trung tâm hội nghị có 5 căn biệt thự cao 2 tầng bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm.

Ngay sau khi nhận được đề xuất, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi, bàn giao tài sản cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi đầu tư dự án trung tâm dưỡng lão theo đúng nguyện vọng của chính quyền địa phương và thực tế nhu cầu xã hội.