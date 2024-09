Mẫu nhí 2,5 tuổi gây chú ý ở Vietnam International Sea Festival

Mới hơn hai tuổi nhưng mẫu nhí Cherry Phạm có khả năng trình diễn tự tin, được xuất hiện và khoe khả năng catwalk trên nhiều sàn diễn thời trang lớn như: Vietnam International Junior Fashion Week 2023, chương trình kỷ niệm 325 năm thành lập TP Biên Hòa (12/2023), Ocean Fashion Runway (7/2024), Chương trình gây quỹ ủng hộ trẻ em rối loạn phổ tự kỷ (8/2024) và Light - Shadow Fashion Runway (8/2024).

Mới đây, trong buổi casting Vietnam International Sea Festival tại TP. HCM, trước dàn giám khảo: NTK Nguyễn Hà Nhật Huy, Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang, Á quân The New Mentor 2023 Như Vân,... Cherry Phạm cũng gây ấn tượng với bộ trang phục cực "chất": áo ba lỗ phối chân váy denim, đi boots da hầm hố, phụ kiện kính đen và tự tin trổ tài catwalk điệu nghệ.

Trước sự thể hiện của Cherry Phạm, các giám khảo của buổi casting rất bất ngờ. NTK Nguyễn Hà Nhật Huy lập tức trao thẻ xanh cho người mẫu 2,5 tuổi để bé trở thành một trong các người mẫu xuất hiện trong show Fall 2024 của Vietnam International Sea Festival.

Mới 2,5 tuổi, mẫu nhí Cherry Phạm đến từ Biên Hòa đã gây chú ý bởi sự tự tin trong buổi casting Vietnam International Sea Festival.

Cherry Phạm 2,5 tuổi gây ấn tượng với ban giám khảo nhờ bộ trang phục cực "chất" gồm áo ba lỗ phối chân váy denim, đi boots da hầm hố. Người mẫu nhí còn được mẹ cho diện kính đen và buộc tóc bắt mắt.

Mẹ của Cherry Phạm cho biết, hai mẹ con di chuyển từ Biên Hòa lên TP HCM từ sớm để chuẩn bị cho buổi casting. Vốn rất yêu thích các chương trình thời trang, Cherry Phạm ngoan ngoãn chờ trang điểm, làm tóc và tập dượt catwalk để chuẩn bị trình diễn mà không hề thấy mệt mỏi.